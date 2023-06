Olanda-Croazia in Nations League, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Olanda-Croazia si sfidano nella semifinale della Nations League 2023: si gioca mercoledì 14 giugno 2023 alle ore 20.45 allo stadio de Kuip di Rotterdam. La partita si potrà seguire in diretta TV su TV8 e su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Olanda–Croazia in Nations League, dove vederla in TV e streaming.

Olanda-Croazia è la prima semifinale della Nations League 2023. Le nazionali allenate da Ronald Koeman e da Zlatko Dalic si sfideranno oggi, mercoledì 14 giugno 2023, con fischio d'inizio alle ore 20.45 allo stadio de Kuip di Rotterdam. La partita si potrà seguire in diretta TV in chiaro su TV8.

La selezione olandese è approdata alla Final Four vincendo il suo gruppo 4 con Belgio, Polonia e Galles: gli Oranje sono stati protagonisti anche nella Coppa del Mondo 2022, uscendo solo ai calci di rigore ai quarti contro l'Argentina. La Croazia è arrivata al primo posto nel girone 1, precedendo Danimarca, Francia e Austria. Ai Mondiali in Qatar la squadra allenata da Dalic si è presa il gradino più basso del podio battendo nella ‘finalina' il Marocco e riuscendo a centrare le semifinali per la seconda volta consecutiva dopo il 2018 in Russia.

La vincente di questo confronto affronterà nella finalissima della Nations League una tra Spagna e Italia.

Le probabili formazioni di Olanda-Croazia. Koeman punterà sul tridente composto da Bergwijn, Depay e Xavi Simons. Dalic si affida a Kramaric con Pasalic e Perisic a supporto.

OLANDA (4-3-3): Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; F. De Jong, De Roon, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Xavi Simons. CT: Koeman.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT: Dalic.

Partita: Olanda-Croazia

Quando: mercoledì 14 giugno 2023

Orario: 20.45

Dove: de Kuip, Rotterdam

Diretta TV: TV8, Sky Sport

Diretta streaming: tv8.it, Sky-Go, NOW

Competizione: Nations League, semifinale

Dove vedere Olanda-Croazia in diretta TV

Dove vedere Olanda-Croazia in TV? La partita si potrà vedere in diretta TV in chiaro su TV8 e anche in pay-per-view su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203).

Olanda-Croazia dove vederla in streaming

La sfida tra gli Oranje e la terza classifica alla Coppa del Mondo 2022 si potrà vedere in streaming sul sito di Tv8 e sull'app Sky Go, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. Una terza opzione per vedere la sfida è NOW.

Nations League, le probabili formazioni di Olanda-Croazia

Koeman cambia modulo rispetto al 3-5-2 di van Gaal puntando sul tridente formato da Bergwijn, Depay e Xavi Simons. In mezzo al campo Frankie de Jong, de Roon e Wijnaldum. In difesa l'interista Dumfries e l'ex Juventus de Ligt.

Dalic non stravolge la formazione che ha fatto benissimo in Qatar: in mediana Modric, Brozovic e Kovacic a dettare i ritmi della squadra e a comandare il gioco, davanti Pasalic e Perisic a supporto della punta centrale Kramaric.

