“Ogni paese del mondo intitoli uno stadio a Pelé”: la proposta di Infantino per omaggiare O Rei La proposta del presidente della FIFA, Gianni Infantino, al suo arrivo a Vila Belmiro per la veglia funebre di Pelé: ogni paese del mondo intitoli uno stadio alla Perla Nera.

A cura di Vito Lamorte

"Adesso chiederemo che tutti i paesi del mondo abbiano uno stadio intitolato a Pelé, affinché anche i bambini abbiano conto di cosa sia stato lui per il calcio". Sono state queste le parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino, al suo arrivo allo stadio di Vila Belmiro per la veglia funebre di Pelé. Una proposta che non stupisce da parte numero uno dell'ente che governa il calcio mondiale, perché spesso ha cercato di allargare il suo consenso con proposte a effetto e che fanno presa soprattutto sui tifosi.

La stella più luminosa del calcio mondiale, il calciatore a cui tutti sono stati paragonati da quando ha fatto la sua comparsa su un campo di gioco, è morta il 29 dicembre 2022 all'Albert Einstein Israelite Hospital di San Paolo, in Brasile, e da oggi è iniziata veglia funebre per Pelé nello stadio Urbano Caldeira di Santos.

La salma sarà esposta per 24 ore e martedì 3 gennaio, dopo la veglia, avrà inizio il funerale: la salma verrà portata in auto in corteo per le vie della città, scortata da Vigili del fuoco e Polizia militare, con una sosta che verrà fatta proprio davanti alla casa della madre.

Infantino ha voluto rendere omaggio a O Rei con queste parole: "Sono qui con grande emozione e tristezza, ma anche con un sorriso, perché Pelé a noi ne ha regalati molti. Come Fifa siamo qui per rendere omaggio a O Rei e abbiamo disposto che in tutto il mondo venga osservato un minuto di silenzio. Tutto il mondo, anche quello che non ha mai visto giocare Pelé, sa quello che ha rappresentato per il calcio, facendo innamorare tanta gente a questo sport. O Rei è eterno".

Lunghe file di tifosi si sono formate per entrare allo stadio del Peixe per rendere l'ultimo omaggio a O Rei. Al momento dell'arrivo della salma di Pelé sono stati sparati dei fuochi artificiali e la Perla Nera è stata accolta da centinaia di bandiere. La bara è stata trasportata dal figlio Edinho e dall'ex numero 10 del Santos, Zé Roberto, prima di essere collocata al centro del campo di calcio, dove è stata installata una struttura coperta per accogliere familiari e amici.

Il comune di Santos ha decretato sette giorni di lutto cittadino per la scomparsa di Pelé e ha dedicato una speciale iniziativa alla leggenda del calcio anche nella notte di Capodanno, quando 80 droni volando sulla Praia do Gonzaga hanno disegnato varie figure nel cielo per ricordare il numero 10 più forte della storia del calcio brasiliano.

Oltre a Infantino sono giunti a Vila Belmiro anche il presidente della Repubblica brasiliana Lula, il presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, e a quello della federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues. A dare l'ultimo saluto a Pelé è giunto in Brasile anche Erdogan, presidente della Turchia, grande appassionato di calcio.