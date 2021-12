Oggi i sorteggi di Nations League 2022 in diretta, Italia testa di serie: dove vederlo in TV e streaming Il sorteggio della fase a gironi della Champions League è in programma oggi giovedì 16 dicembre alle ore 18. L’Italia di Roberto Mancini è testa di serie e scoprirà le sue avversarie. Ecco quello che c’è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

La terza edizione della Nations League è in programma dal 2 giugno 2022, data in cui inizierà la fase a gironi, fino al 18 giugno 2023 quando si giocheranno le finali. Dopo le vittorie del Portogallo e della Francia, torna la competizione internazionale riservata alle nazionali europee. In attesa di scendere in campo è tempo di concentrarsi sul sorteggio della Nations League che definirà i gironi del torneo, con le 55 squadre partecipanti che per l'occasione sono state suddivise in quattro leghe. L'Italia di Roberto Mancini, campione d'Europa in carica, terza nell'ultima edizione di Nations League e a caccia della qualificazione ai Mondiali (dovrà passare dai playoff) è testa di serie in vista del sorteggio. Ecco tutto quello che c'è da sapere:

Sorteggio gironi Nations League: a che ora inizia la diretta

Il sorteggio della fase a leghe della terza edizione della Uefa Nations League è in programma a Montreux, nella sede del massimo organo calcistico continentale, giovedì 16 dicembre. L'inizio della cerimonia è in programma in orario alle 18 e la speranza è che non ci siano intoppi come in occasione dell'ultimo sorteggio, quello degli ottavi di Champions League.

Dove vedere i sorteggi di Nations League 2022/2023 in TV e streaming

Dove vedere il sorteggio dei gironi di Nations League in TV? Al momento non ci sono indicazioni sulla copertura televisiva dell'evento, e l'unica certezza è che sarà trasmesso in diretta streaming in chiaro sul sito ufficiale della Uefa. Questo significa che la cerimonia si potrà seguire su dispositivi portatili, computer e anche su Smart Tv, sfruttando dunque una buona connessione internet.

L’Italia testa di serie al sorteggio di Nations League, come funziona: fasce e squadre

Le 55 federazioni Uefa che partecipano alla Nations League 2022/2023 sono suddivise in 4 leghe, in base alla lista d'accesso. Questa è stata compilata alla luce dei risultati delle squadre in UEFA Nations League 2020/21 tenendo conto di promozioni e retrocessioni tra le varie leghe prima dei risultati delle Finals e degli spareggi retrocessione. Le Leghe A, B e C sono composte da 16 squadre che saranno sorteggiate in 4 gironi da quattro squadre per la prima fase. Le altre 7 squadre invece, quelle della Lega D, saranno suddivise invece in due gironi, uno da 4 e uno da 3. L'Italia, terza classificata nell'ultima Nations League, è testa di serie ed è inserita nella fascia 1 della Lega A, con Francia, Spagna e Belgio. Ecco le leghe