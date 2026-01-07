Nzola scaricato dal Pisa dopo il rigore fallito col Como, andrà via: Gilardino lo stronca in diretta

Il Pisa ha deciso di lasciar partire M’Bala Nzola. L’attaccante è reduce dal rigore fallito contro il Como ed è stato redarguito da Gilardino subito dopo la partita in conferenza stampa: “Deve capire cosa vuole fare”.

L'avventura di M'Bala Nzola al Pisa è giunta al capolinea. Dopo soli 6 mesi l'attaccante angolano sarà quasi sicuramente girato nuovamente in prestito alla Fiorentina. I motivi? Non tanto di natura tecnica o tattica, quanto comportamentale e ambientale. Il giocatore infatti, reduce dal rigore fallito ieri contro il Como, è stato scaricato subito dopo la partita dal suo stesso allenatore, Alberto Gilardino. Nonostante il 3-0 netto della squadra di Fabregas su quella dell'ex Genoa, il Pisa punta ancora sul suo allenatore che nel frattempo in conferenza stampa si è lasciato completamente andare su Nzola:

"Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica – ha tuonato Gila -. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione. Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio". Detto fatto, il Pisa ha comunicato a Nzola che sarà ceduto.

Il momento in cui Nzola calcia il rigore.

Il Pisa sta aspettando di fatto già il suo sostituto, ovvero quel Durosinmi pronto a mettersi a disposizione dello stesso Gilardino. Ma nel frattempo piazzerà Nzola altrove. La riunione fiume di ieri tra la società e il tecnico ha dato questo esito. Secondo Sky Sport dunque Nzola potrebbe finire proprio allo Spezia, per un clamoroso ritorno in Liguria dove attualmente siede in panchina come allenatore l'ex CT dell'Italia, Roberto Donadoni. Il rigore fallito contro il Como, anche per la poca convinzione, ha convinto la società a voltare pagina con Nzola.

Nel corso della trasmissione condotta da Alessandro Bonan con l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky, si è parlato proprio di Nzola con Luca Gotti, ex allenatore dell'Udinese e proprio in quello Spezia dove qualche anno fa giocava proprio lo stesso Nzola. L'allenatore ha parlato proprio dell'argomento relativo alle motivazioni dell'attaccante: "Il ragazzo è molto particolare, credo che se c’è questa notizia sia anche sintomo di legami affettivi che lui ha a La Spezia – spiega -. Nzola ha come priorità quella di sentirsi bene e amato".