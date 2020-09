Reduce dalla sconfitta di Firenze, Marco Giampaolo va ko anche nella sua seconda partita da allenatore granata. Al ‘Grande Torino', Belotti e compagni non sono infatti riusciti a tener testa ad una grande Atalanta. Dopo il vantaggio dei piemontesi realizzato dal ‘Gallo', i bergamaschi si sono infatti scatenati con le reti di Gomez, Muriel e Hateboer. Al 3-2 di Belotti, prima dell'intervallo, ha risposto de Roon nella ripresa. Per il Torino è così arrivata la seconda sconfitta consecutiva in altrettante giornate di campionato: non succedeva dalla stagione 2002/2003 con Giancarlo Camolese alla guida.

Belotti tiene in vita il Torino

Il Torino ha due buoni motivi per battere l'Atalanta: rifarsi della sconfitta all'esordio con la Fiorentina, e soprattutto vendicarsi dell'umiliazione dello scorso gennaio quando prese 7 gol da Gomez e compagni. L'avvio dei granata è convincente e produce prima la traversa di Sutalo e poi il gol di Belotti, che fredda Sportiello con un mancino chirurgico. Il ‘magic moment' dell'undici di Giampaolo dura però 120 secondi. La Dea scioglie infatti i capelli e mette in mostra tutta la sua bellezza al 13esimo con il gol del ‘Papu' e con lo splendido raddoppio di Muriel: arrivato dopo 8 minuti dall'1-1 e ad una manciata di secondi da una clamorosa occasione per Gosens. La difesa del Toro fatica e collassa anche ad un passo dall'intervallo, quando Hateboer sbuca da destra e fulmina Sirigu per il 3-1. A tenere accesa la speranza, e a dare un senso al secondo tempo, arriva però il colpo di testa vincente di Belotti.

De Roon chiude i giochi

Dopo quarantacinque minuti divertenti, con cinque gol e diverse emozioni, Torino e Atalanta si ripresentano sul terreno di gioco con lo stesso obiettivo: prendere possesso del gioco e attaccare l'avversario. I padroni di casa ci provano con Berenguer, ma sono decisamente più efficaci i ragazzi di Gasperini che volano sul 4-2 con de Roon. La rete dell'olandese ha il pregio di mettere in discesa la strada per la Dea e di anestetizzare la voglia di riscatto di Belotti e compagni: mai davvero pericolosi nell'ultimo spezzone di gara. Gli ultimi sussulti di un pomeriggio a tinte nerazzurre, arrivano dall'esordio nel nostro campionato di Mojica e Lammers: i due nuovi acquisti di un'Atalanta che continua a strappare applausi e a vincere.