Nunez entra in campo e combina un disastro: Liverpool infuriato e giocatori spazientiti La vittoria del Liverpool sul Manchester City stava per essere rovinata dagli errori incredibili di Nunez. L’attaccante uruguaiano fa spazientire i giocatori in campo e i tifosi dei Reds.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Liverpool rialza la testa in Premier League e torna a vincere dopo diverse gare a secco che hanno lasciato i Reds all'ottavo posto con 13 punti in classifica. Il punteggio di 1-0 fa sorridere Klopp che batte il Manchester City fermo ora a 23 punti a -4 dalla vetta occupata dall'Arsenal. È bastato un gol di Salah al Liverpool per sbarazzarsi di Guardiola che si è ritrovato un Haaland ingabbiato e incapace di potersi muovere nella difesa dei Reds assolutamente perfetta per tutta la partita. Il risultato però andava chiuso e la partita infatti è rimasta aperta fino alla fine.

Ecco perché Klopp nel secondo tempo ha pensato bene di inserire forze fresche per provare a sorprendere il City sperando di potergli dare il colpo di grazie. Il tecnico tedesco ha così puntato tutto su Darwin Nunez, arrivato in estate dal Benfica per 100 milioni di euro, ma l'attaccante uruguaiano, entrato al minuto 72, ha fatto di tutto per non farsi amare dai tifosi che a fine gara si sono sfogati sui social mostrando alcune clamorose giocate sbagliate del centravanti classe 1999.

Nunez al minuto 86 ha sui piedi la possibilità di chiudere la partita sfruttando il fatto che il Manchester City fosse a dir poco sbilanciato. L'attaccante si ritrova a controllare la palla davanti all'area di rigore dei Citizens con davanti un solo difensore ma ben due compagni di squadra totalmente soli alla sua destra. Uno era Salah che era pronto a ricevere un pallone che qualsiasi altro giocatore gli avrebbe servito, ma non Nunez. L'uruguaiano infatti si incaponisce e decide di fare tutto da solo finendo per perdere la palla. A quel punto l'egiziano si spazientisce e lo manda a quel paese con un gesto eloquente. La tensione in campo era tanto e il popolo di Anfield rumoreggia dopo le altre giocate discutibili del giocatore.

E infatti non è finita qui. In pieno recupero Nunez riceve una palla pazzesca in verticale. Il giocatore in velocità si ritrova davanti il solo Ederson che però tenta di superare con uno scavetto che incredibilmente non arriva neanche sulla linea di porta. La partita si chiuderà comunque sul punteggio di 1-0 ma gli errori di Nunez hanno pesato tantissimo.

In caso di pareggio del City sicuramente Nunez non avrebbe vissuto momenti bellissimi negli spogliatoi. Sui social i tifosi si sono scagliati completamente contro di lui: "Come si fa a non passare quel pallone – scrivono alcuni a cui rispondono altri – Cento milioni sprecati". I sostenitori dei Reds ci vanno giù pesanti e i numeri confermano la sua partita da incubo: in 18 minuti ha toccato 7 palloni, ma praticamente tutti inutilmente sprecati.