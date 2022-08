Non ne può più e si sfoga con un calcio all’avversario a terra: le proteste sono imbarazzanti Curioso episodio in Germania in occasione del match tra l’Amburgo e il Darmstadt, con protagonista Opoku che ha letteralmente perso la testa.

A cura di Marco Beltrami

Quando la posta in palio è molto alta, il rischio di perdere la testa e non reggere la pressione è sempre dietro l’angolo. Un esempio? Quanto accaduto in Germania, nella seconda serie della Bundesliga, in occasione del match valido per l’altissima classifica tra l’Amburgo e il Darmstadt, due squadre che sognano il ritorno nel massimo campionato. Basti pensare che sono stati tre i calciatori espulsi, con due di loro che hanno pagato a caro prezzo un eccesso di nervosismo.

Il risultato ha premiato gli ospiti che si sono imposti 2-1, confermando il primato in classifica con la quarta vittoria di fila, in casa di un Amburgo staccato ora di 3 lunghezze. Un episodio in particolare ha fatto molto discutere, nella ripresa con i padroni di casa sotto di due gol e alla ricerca di un gol per riaprire i giochi. Tutto si è concretizzato in occasione di un contropiede dell’Amburgo, con Opoku che è stato fronteggiato dal capitano del Darmstadt, Fabian Holland. Quest’ultimo con esperienza dopo un contrasto reiterato si è letteralmente aggrappato ai pantaloncini dell’avversario.

Opoku a quel punto visibilmente stizzito ha perso la testa. Dopo essersi girato ci ha rifilato un folle calcio al costato di Holland. Una scena bruttissima, con l’arbitro che ha inizialmente pensato di far proseguire all’insegna del vantaggio, ma poi ha fermato tutto per espellere Opoku. L’attaccante dell’Amburgo ha avuto anche il coraggio di protestare, lamentandosi con l’arbitro per la trattenuta del giocatore biancoblu.

Una partita a dir poco incandescente, considerando che gli ospiti erano stati ridotti in dieci dall'espulsione di Klaus Gjasula per una seconda ammonizione. E nel finale, è arrivata poi la terza espulsione della serata per Ransford-Yeboah Königsdörffer, ovvero l'autore della rete dell'1-2. Il giocatore è stato punito con il rosso diretto per un altro brutto gesto, ovvero un colpo in faccia a Franck Ronstadt, a palla lontana. Una serata davvero folle, chiusa in 9 contro 10.