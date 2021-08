“Non merito di essere svincolato”: Matteo Ricci ha finalmente trovato squadra Matteo Ricci si era ritrovato a sorpresa svincolato e con poche pretendenti dopo la conclusione della sua avventura allo Spezia e la convocazione in Nazionale a marzo. L’incubo del centrocampista, che si era sfogato pubblicamente per la sua situazione, ha trovato una squadra pronta a puntare su di lui.

A cura di Marco Beltrami

La "bella notizia" alla fine è arrivata. Matteo Ricci ha ritrovato il sorriso e una squadra pronta a puntare su di lui. Il centrocampista che pochi giorni fa si era sfogato, non riuscendo a darsi pace per il suo status di disoccupato, ripartirà dalla Serie B. Accordo totale con il Frosinone che gli offrirà l'opportunità di mostrare tutto quel talento che gli aveva permesso di conquistare la Nazionale di Mancini a marzo.

Una storia curiosa quella di Matteo Ricci che, dopo la positiva esperienza con lo Spezia, era rimasto svincolato e senza squadra. Con la maglia dei liguri nella scorsa Serie A, il calciatore capitolino classe 1994 aveva collezionato ben 29 presenze conquistando anche una vetrina importante che aveva spinto il Ct dell'Italia a convocarlo. A fine annata però poi per l'ex di Grosseto, Carpi, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana, il nulla con nessuna squadra pronta a puntare su di lui.

Svincolato, Matteo Ricci ha continuato ad allenarsi da solo nel Quartiere Talenti di Roma con l'ausilio di un amico preparatore. Una situazione inaspettata per il calciatore, profondamente deluso: "Non so perché sia successo tutto questo – ha dichiarato alla Gazzetta – Io mi sono sudato la Serie A, ho fatto tanti sacrifici per raggiungerla e sono contento del mio primo anno su quel palcoscenico". E alla fine ecco l'appello nella speranza di ricevere la telefonata giusta: "Non voglio fare una specie di promozione di me stesso, però le mie qualità si vedono e sono consapevole di poter essere utile a tante squadre".

E a distanza di pochi giorni dunque la telefonata è arrivata. Il Frosinone ha deciso di puntare su di lui, con un contratto triennale. Visite mediche per il centrocampista e poi firma per una nuova avventura in Serie B. E Matteo potrà dunque tornare a calcare i campi di calcio e in cadetteria ritroverà da avversario il gemello Federico, che milita nella Reggina.