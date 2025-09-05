Nocerino: “Ho perso i genitori in un mese e sono venuto negli USA. Oggi i miei figli parlano 4 lingue”

Nocerino racconta perché ha deciso di vivere con la famiglia negli Stati Uniti: “Ho fatto questa scelta grazie anche a Ricardo Kakà, sto dando grandi possibilità ai miei figli”

Dopo la carriera da giocatore che gli ha permesso di girare per tutta l'Italia Antonio Nocerino si è stabilito negli Stati Uniti dove ha cominciato la parentesi da allenatore. Un cambio di vita molto netto, favorito anche dall'amicizia con Ricardo Kakà che proprio in MLS ha deciso di ritirarsi. Il brasiliano ha giocato due anni per l'Orlando, la stessa città che ha accolto anche l'ex compagno di squadra al Milan che adesso vive lì assieme a tutta la sua famiglia.

A Sportitalia ha spiegato perché ha deciso di fare questo passo scatenato da un evento molto triste, la morte di entrambi i genitori nel giro di un mese. Voleva di più, specialmente per i suoi figli, e ha deciso di portare tutti negli Stati Uniti ha lavorato come allenatore del Las Vegas Lights fino al mese di luglio, prima di essere esonerato.

Perché Nocerino si è trasferito negli Stati Uniti

Dopo il ritiro avvenuto nel 2018 l'ex Milan si è trasferito in pianta stabile a Orlando, una città che non è stata scelta a caso: "Dopo che sono venuti a mancare i miei genitori, che li ho persi in un mese dieci anni fa tutti e due insieme, ho preso la palla al balzo, cercando di dare un qualcosa di diverso ai miei figli. Ho fatto questa scelta grazie anche a Ricardo Kakà che mi ha indirizzato, perché io avevo due offerte dall'MLS, ma venendo da Orlando era molto più semplice anche a livello di lingua".

È stato il suo ex compagno di squadra a suggerirgli dove stabilirsi, perché conosceva molto bene il posto che ha fatto da sfondo anche al suo ritiro da calciatore. Nocerino è contento della scelta fatta, soprattutto per le grandi possibilità che sta dando ai suoi figli: "Parlo di lingue, parlo di tranquillità anche per loro, di imparare nuove cose, ma soprattutto ho quattro figli che parlano perfettamente italiano, spagnolo, inglese, e capiscono molto bene il portoghese. Gli lasciamo qualcosa che gli possa servire per il futuro, a camminare con le proprie gambe".

La carriera da allenatore

Dopo il ritiro dal calcio giocato Antonio Nocerino ha iniziato la carriera da allenatore negli Stati Uniti lavorando con l’Orlando City nel settore giovanile. Nel novembre 2023 è diventato allenatore del Miami FC in cui è rimasto per circa un anno. Dopo la fine del rapporto con il club, nel gennaio 2025 ha assunto la guida dei Las Vegas Lights FC ma anche questa avventura si è conclusa in breve tempo, dato che la squadra lo ha salutato a luglio di quest'anno.