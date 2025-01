video suggerito

Nico Gonzalez sbaglia un gol a porta vuota, errore clamoroso: non riesce in nessun modo a mandarla in rete Nico Gonzalez ha sbagliato un gol a porta vuota nella gara di Champions League tra Club Brugge e Juventus: l’errore dell’attaccante bianconero è clamoroso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nico Gonzalez protagonista in negativo nella gara di Champions League tra Club Brugge e Juventus. L'attaccante bianconero ha sbagliato un gol a porta vuota che avrebbe potuto sbloccare la partita e ha tolto dalla disponibilità di altri compagni il pallone, facendo arrabbiare anche Douglas Luiz che arrivava alle sue spalle.

Il numero 11 ha ricevuto un assist perfetto da Mbangula, che era riuscito a liberarsi sulla sinistra, ma al momento del tiro ha completamente sbagliato l'aggancio del pallone con il piede destro e dopo aver toccato la palla con il sinistro la manda alle sue spalle. Una situazione incredibile per come si è sviluppata e per il finale: è stata la più grande occasione da gol della Juve in casa del Brugge ma i bianconeri anche ieri sono mancati nella fase di realizzazione.

Nico Gonzalez sbaglia un gol a porta vuota, l'errore è clamoroso

Nico Gonzalez ha sbagliato un gol clamoroso nella partita che la Juventus ha pareggiato nel penultimo turno del girone unico di Champions League in casa del Club Brugge. L'attaccante argentino non è riuscito a deviare in porta l'assist perfetto di Mbangula dalla sinistra e ha sbagliato l'aggancio con con il pallone, che era solo da spingere in fondo alla rete.

Il numero 11 ha masticato la conclusione con il piede destro e poi di sinistro ha mandato la palla a sbattere sull'altra gamba allontanandola definitivamente: un errore davvero incredibile perché tutto lasciava pensare, il movimento di Mbangula e lo smarcamento dello stesso Nico, che l'unico finale per quell'azione sarebbe stato il gol.

Dopo aver sbagliato il tiro di destro, non è riuscito ad indirizzarlo verso la porta neanche col sinistro per una scarsa coordinazione. Una situazione a dir poco surreale.

Juve ai play-off di Champions League: ultima in casa col Benfica

La Juventus non va oltre lo 0-0 in casa del Brugge ma si qualifica matematicamente ai playoff di Champions League in attesa dell’ultimo turno contro il Benfica davanti al proprio pubblico: nulla potrà essere lasciato al caso perché in base alla posizione finale nel girone unico si deciderà anche l'avversario che si affronterà nello spareggio per passare alla fase ad eliminazione diretta: