Nico Gonzalez esulta prima del gol con l'Argentina, ma un difensore salva sulla linea: è attonito Nico Gonzalez ha giocato una decina di minuti in Argentina-Costa Rica, avrebbe potuto fare gol ma non ci è riuscito a causa della bravura di un avversario e di una sua clamorosa ingenuità.

A cura di Alessio Morra

L'Argentina ha giocato due partite amichevoli nel mese di marzo. Il c.t. Scaloni ha fatto alcuni esperimenti, ha vinto entrambe le sfide, contro avversarie tutt'altro che irresistibili. Contro Costa Rica ha avuto spazio anche Valentin Carboni del Monza, ha segnato Lautaro Martinez, ma ha mancato il gol e in modo clamoroso Nico Gonzalez, che è rimasto stupito e perplesso dopo il salvataggio clamoroso di un difensore avversario.

Lionel Scaloni non ha avuto Messi, poco male perché queste due amichevoli. Due partite in fila vinte agevolmente in cui sono stati protagonisti tanti campioni del mondo, ma hanno avuto spazio anche nuovi nazionali, come il portiere del PSV Eindhoven Benitez e Carboni, calciatore di proprietà dell'Inter, che ha giocato una ventina di minuti nei quali ha mostrato con una giocata superba il suo talento.

L'incontro è terminato con il punteggio di 3-1. Hanno segnato Lautaro Martinez, che ha realizzato il 22° gol con l'Albiceleste – decimo all-time con Luque e Sanfilippo, Angel Di Maria, al 31° centro con la sua nazionale, e Alexis MacAllister, che sta disputando un'annata straordinaria. Nel finale avrebbe potuto trovare il gol anche Nico Gonzalez, che però è stato assai ingenuo e ha mancato così il poker di squadra e il sesto gol in assoluto con i campioni del mondo.

Gonzalez entra all'82' al posto di Tagliafico e sette minuti dopo viene lanciato a rete, fa il movimento giusto, corre, anzi galoppa verso l'area di rigore, si trova a vivere l'uno contro uno con il portiere, lo scavalca e attende che il pallone varchi la linea di porta, non tocca ancora il pallone, è sicuro che entri in rete e fa per avviarsi verso la bandiera, per esultare con i compagni, ma il piede viene messo da un difensore del Costa Rica che salva sulla linea pochi attimi prima del gol. L'espressione di Nico Gonzalez è tutto un programma: è attonito, esterrefatto, allibito per il gol svanito e per la sua ingenuità.