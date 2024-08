video suggerito

Nico Gonzalez è della Juventus, visite mediche e poi il debutto: niente Verona, ci sarà contro la Roma Nico Gonzalez si è trasferito in questa sessione estiva di calciomercato alla Juventus dopo un lungo tira e molla con la Fiorentina che incasserà circa 38 milioni. Per l'argentino pronto un quinquennale: Thiago Motta può schierarlo subito in campo.

A cura di Alessio Pediglieri

Si è conclusa come ci si aspettava la lunga telenovela di calciomercato tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez: l'argentino sarà un giocatore bianconero a tutti gli effetti non appena concluse le visite mediche cui si è sottoposto nella mattinata di domenica 25 agosto. L'obiettivo principale era di rubare il tempo necessario per riuscire a tesserarlo in vista della trasferta serale di lunedì a Verona ma Thiago Motta non potrà utilizzarlo subito in campo. Debutto rimandato contro la Roma, il 1° aprile.

Nico Gonzalez alla Juve, visite mediche poi l'incontro con Thiago Motta

In mattinata l'argentino ha sostenuto i test necessari per avere il nullaosta da parte dello staff medico bianconero. Il primo giorno da juventino è iniziato al J|medical davanti ad un nutrito drappello di tifosi, circa un centinaio. L'ex viola nel pomeriggio sarà subito a completa disposizione di mister Thiago Motta dopo il classico passaggio in sede. Era complicatissimo pensare che la Juventus potesse convocarlo per la trasferta serale di Verona in programma lunedì.

Quando può debuttare Nico Gonzalez con la Juventus

Dunque, tutto risolto per l'acquisto del giocatore argentino richiesto esplicitamente da Thiago Motta per avere più chances nella fase offensiva bianconera. Bagno di folla tra i tifosi, con selfie e autografi, visite mediche, firma e confronto col tecnico. Poi, l'allenamento. Di certo, Nico seguirà la squadra a Verona questa sera dove seguirà i suoi nuovi compagni dalla tribuna, ma il debutto è comunque vicinissimo: 1° settembre, allo J Stadium, davanti ai tifosi bianconeri, per il primo big match stagionale, contro la Roma di De Rossi.

Nico Gonzalez alla Juventus, i dettagli del contratto

Dopo l'ok della Fiorentina e del Presidente Commisso, Nico Gonzalez ha firmato per la Juventus: l'argentino firmerà un quinquennale, fino a giugno 2029 per un trasferimento a titolo definitivo, mentre alla Viola arriveranno circa 38 milioni di euro, cifra vicinissima a quanto richiesto dai gigliati. Decisiva la volontà del giocatore che aveva manifestato l'intenzione di lasciare Firenze per Torino, trovando l'intesa di massima con il club bianconero già da alcuni giorni.