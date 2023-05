Neymar si ritrova coi tifosi sull’uscio di casa, la contestazione è feroce: “Vattene subito” A testimoniare l’accaduto sono alcuni video condivisi sui social che mostrano l’assembramento di tifosi del Psg nei pressi della villa a due piani dell’ex Santos che si trova a Bougival, una delle zone più eleganti della capitale francese.

Neymar è stato contestato sotto casa dai tifosi del Paris Saint–Germain.

La situazione del Paris Saint-Germain è divenuta incandescente. Il malumore strisciante che ha accompagnato la squadra dopo l'eliminazione dalla Champions s'è trasformato in contestazione. La sconfitta con il Lorient è stata benzina sul fuoco, l'incendio è divampato per la vicenda Messi: l'argentino è volato in Arabia Saudita per questione commerciali ma senza il via libera da parte dell'allenatore né del direttore sportivo, la società lo ha sospeso per due settimane.

È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e scatenato le proteste più accese da parte della tifoseria parigina. Nessuno è risparmiato, ce l'hanno con tutti. E si sono dati appuntamento sotto la sede del club per manifestare dissenso. A cominciare dalla società, accusata di aver preso solo "mercenari", fino allo staff tecnico e ai calciatori. Nei confronti dell'ex Barça i sostenitori non sono stati affatto teneri, gli hanno urlato di tutto. La consapevolezza che il contratto non sarà rinnovato e il sospetto che stia trattando già per andare altrove (ci sono 3 squadre che possono presentare un'offerta all'altezza) hanno solo alimentato l'animosità dei supporter e l'ostilità nei confronti di un gruppo che ha perso abbastanza smalto da vedere scricchiolare anche il dominio in campionato.

Il messaggio condiviso sui social da Neymar dopo la contestazione dei tifosi sotto casa.

A finire nel mirino del Collectif Ultras Paris, il gruppo ultras tra i più caldi del Psg, è stato anche un altro giocatore. Oltre a Verratti, pure lui metaforicamente ‘cacciato', si tratta di Neymar che già da tempo è finito fuori dalle grazie del popolo parigino. Il motivo? Facile, facile intuirlo: lo ritengono evanescente, strapagato, straviziato, per nulla utile alla causa nonostante sia stato pagato (e lo sia ancora) tanti soldi. Nulla più sono disposti a perdonargli nonostante sia attualmente fermo dopo aver subito un intervento chirurgico ai legamenti della caviglia. O Ney viene investito in pieno dal polverone che lo raggiunge (quasi) fin dentro casa.

A testimoniare l'accaduto sono alcuni video condivisi sui social che mostrano l'assembramento di tifosi del Psg nei pressi della villa a due piani dell'ex Santos che si trova a Bougival, una delle zone più eleganti della capitale francese. Il cancello è sbarrato, un paio di guardie all'esterno lo presidiano, la sicurezza è allertata. Le persone che passano da quelle parti restano stupite e non capiscono… basta prestare orecchio per un attimo per comprendere che ce l'hanno con Neymar. Lo invitano a farsi da parte, ad andarsene. Glielo dicono utilizzando le espressioni più colorite. Su Instagram il brasiliano pubblica un messaggio che dice tutto: "Hanno appena lasciato la mia porta".