Neymar si presenta da infortunato alla festa che non poteva mancare: 3 giorni estremi di crociera In piena fase riabilitativa dopo il terribile infortunio dello scorso ottobre e conseguente intervento al menisco, Neymar è tornato a far parlare di sé per un evento unico: una crociera di 3 giorni a suo nome e con lui di persona. Si è presentato in stampelle, poi tra balli e party è apparso tutt’altro che sofferente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Neymar è ancora alle prese con il suo grave infortunio e nei giorni scorsi sono diventati virali i suoi video durante le sedute di fisioterapie cui si è sottoposto, tra dolori e urla lancinanti. In queste ore, però, ad impazzare sui social sono fotografie e video che ritraggono il brasiliano in ben altre situazioni, certamente più soft e spensierate, che lo hanno visto al centro di una crociera organizzata attorno alla sua figura, di tre giorni, per i mari attorno a Rio de Janeiro, in un evento chiamato non a caso "Ney in alto Mar". Dove sarà al centro della festa tra notti brave e feste continue, in cui è stato già ripreso tra foto e video subito virali.

L'avventura in crociera è iniziata nel tardo pomeriggio del 26 dicembre con a bordo Neymar, ospite e assoluto protagonista dell'evento organizzato in collaborazione con MSC e che lo vedrà nel mezzo della scena, mentre è in piena fase riabilitativa e mentre i tifosi dell'Al Hilal ne attendono ansiosi il rientro sui campi. Che non avverrà in tempi brevi, vista la dinamica dell'infortunio e l'operazione successiva. Eppure, tutto ciò non ha impedito al brasiliano di prestare volto, nome e la propria persona per tre giorni di festa continua, presentandosi zoppicante e in stampelle, ma sempre pronto a non tirarsi mai indietro quando il divertimento chiama.

Non sono mancate le polemiche di rito, cui Neymar è da sempre abituato e da sempre abitua, alla presenza dei primi video virali che stanno iniziando a circolare sui social: la stella brasiliana è circondata da amici e persone comuni – la cui presenza è stata assicurata da biglietti pagati fino a quasi 6 mila euro – tra catene d'oro, lusso, belle donne, balli sfrenati e quant'altro possa far diventare il tutto un evento imperdibile. Dopotutto l'organizzazione è stata curata fin nei minimi particolari e i fortunati che sono riusciti a prendersi un posto non rimarranno di certo delusi, potendo contare anche su selfie e video personalizzati con lo stesso Neymar, apparso da subito scatenato.

Leggi anche Zidane ha parlato del momento più brutto della sua carriera: non è la finale dei Mondiali 2006

La crociera durerà tre giorni e i presenti potranno godersi casinò, negozi specializzati, bowling, sala giochi, cinema 4D, piscine, palestre, spa, spettacoli teatrali e proposte gastronomiche da ogni parte del mondo. Il tutto 24 ore su 24, con feste a tema, concerti di artisti famosi, tutti amici o che rientrano nella sfera di conoscenti del calciatore. La nave è divisa in 18 piani, dispone di camere che vanno dalle cabine interne alle suite di lusso, comprese le opzioni per le famiglie e un'esperienza di cabina "premium".

Ovviamente tutte dotate di comfort di prima qualità come TV interattive, Wi-Fi, minibar, arredi di lusso. Tra le attrazioni principali della nave che navigherà lungo la costa di Rio de Janeiro fino ad arrivare a Buzios, c'è anche una doppia scalinata interamente di vetro e un parco acquatico con lo scivolo acquatico più lungo di sempre, pari a 120 metri.

"Saranno 3 giorni e 3 notti di grande audacia e gioia, celebrando tutto ciò che il nostro Ney ama di più fuori dal campo!" è stato il claim utilizzato dal sito ufficiale dell'evento, con Neymar al centro. Anche delle polemiche perché non è passato il suo arrivo claudicante e con l'aiuto di una stampella, per poi lasciarsi andare nel bel mezzo dei festeggiamenti. Il fuoriclasse brasiliano aveva subito la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco durante il match di qualificazioni ai Mondiali tra la Seleção e l’Uruguay lo scorso 17 ottobre, uscendo dal campo in lacrime in barella. Da allora, non ha più fatto rientro, seguendo un lungo percorso riabilitativo.

Per questo infortunio, infatti, si era dovuto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico. L'indisponibilità dell'attaccante, ingaggiato in questa stagione dal club saudita dell’Al-Hilal, non è stata mai precisata, ma tutto lascia pensare che siano necessari almeno 6/7 mesi per poter tornare a giocare, quindi non prima del prossimo aprile 2024. Intanto, però, la festa non manca.