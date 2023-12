Il video di Neymar durante la riabilitazione è tremendo: dolore lancinante, lo tengono in tre Neymar ha postato un altro video relativo al suo percorso di riabilitazione dopo l’infortunio al ginocchio. Un altro pugno nello stomaco, per la durezza delle immagini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

NeymCosa significa recuperare da un gravissimo infortunio? Bisogna avere la forza di resistere ad un dolore lancinante durante gli esercizi di riabilitazione. Basta vedere cosa sta sopportando Neymar dopo la rottura del legamento crociato e la conseguente operazione che ha di fatto chiuso in anticipo la sua stagione. Già nei mesi scorsi l'attaccante aveva mostrato i sacrifici necessari per il recupero, ma l'ultimo contenuto che ha fatto capolino sui social è un pugno nello stomaco.

Nell'ultimo video si può vedere Neymar steso a pancia in giù su un divano e circondato da tre fisioterapisti. Tutti hanno un compito preciso: mentre uno piega la gamba infortunata verso l'interno, l'altro lo tiene bloccato con tutto il peso del corpo sulla schiena mentre un terzo si sposta, fino a mettersi davanti alla testa dell'ex Barcellona e PSG, anche per dargli sostegno.

La cosa più impressionante sono le urla di dolore dell'attaccante, che non può esimersi da questo tipo di esercizi. La sofferenza della stella dell'Al Hilal è totale e mette i brividi, al punto che anche i suoi collaboratori sono provati. Non riesce a trattenere un pianto disperato Neymar che cerca di tenere duro consapevole che quanto gli stanno facendo è per il suo bene, e per aiutarlo a ritrovare in fretta la forma migliore dopo questo brutto guaio fisico.

Leggi anche Lo United non riesce a completare tre passaggi in allenamento: il video che preoccupa i tifosi

Proprio per questo consapevole di non potersi fermare, Neymar finisce anche per pronunciare parole volgari per sfogare la rabbia. Una situazione difficile da metabolizzare per lui, che ha dovuto fare i conti nella carriera con diversi problemi fisici. La speranza è che tutto resti un brutto ricordo in fretta, con la prospettiva di tornare a vestire in fretta la maglia della squadra araba e soprattutto quella del Brasile. Un intero Paese sta facendo il tifo per lui, in questi momenti terribili, per cercare di aiutarlo a sopportare meglio il dolore.