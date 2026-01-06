Neymar sfoggia i suoi tre gioielli in omaggio a Batman: un’ossessione da 55 milioni di euro

Una Batmobile Tumbler, un Jet Dassault Falcon 900LX e un elicottero Airbus H-145. Nel mezzo, seduto comodamente sul cofano dell'auto, Neymar. E' questo uno dei primi scatti del 2026 da parte della stella brasiliana sui social, in cui ha mostrato la sua passione per il supereroe DC Comics, Batman. Che rasenta l'ossessione pura perché ogni veicolo sfoggiato è stato debitamente personalizzato ad hoc, aumentando ancor più il già spropositato valore complessivo, che supera i 55 milioni di euro.

Neymar e l'ossessione per Batman: le immagini dei suoi gioielli da 55 milioni

Neymar non ha mai fatto segreto di poter godere di una vita più che agiata, grazie alla sua carriera calcistica che lo ha visto trovare ingaggi enormi, tra cui quello da mille e una notte in Arabia Saudita. Poi, sponsor e investimenti indovinati hanno reso il brasiliano tra i giocatori con il patrimonio complessivo tra i più alti, per potersi permettere gli sfizi più costosi: gioielli, abiti di lusso, case da sogno, un parco macchine infinito, un elicottero e un jet privato. Proprio questi due mezzi, insieme ad una macchina più che "speciale", una vera e propria Batmobile, sono stati i protagonisti sui social, con Neymar che si è voluto immortalare con i suoi "giocattoli" e un claim più che significativo: "I sogni possono diventare realtà"

La Batmobile di Neymar: assemblata in 3 anni e personalizzata

Il primo, e più iconico, è una perfetta riproduzione della Batmobile modello Tumbler protagonista sulle pellicole in onore del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Un'auto che Neymar si è fatto costruire pezzo per pezzo in modo esclusivo per un assemblaggio che ha richiesto tre anni di lavoro e il coinvolgimento di un team di 50 persone: un modello che include un motore V8 con una potenza stimata tra 450 e 500 cavalli e incorpora dettagli unici ed è costato circa 1,5 milioni di euro per la costruzione e l'assemblaggio anche se non ha l'abilitazione per poter essere guidata in strade pubbliche. Così Neymar è costretto a godersela solo sulle numerose sue proprietà private sparse in giro per il mondo.

Neymar e il Jet privato e l'elicottero in stile Cavaliere Nero

Ma la passione/ossessione per Batman non finisce qui, anzi. Gli altri due veicoli presenti nelle immagini mostrate dall'attaccante del Santos includono anche un elicottero Airbus H-145, del valore di 11,6 milioni di euro. Ovviamente anche in questo caso con dettagli personalizzati, come gli interni che presentano elementi ispirati ancora a Batman. Infine il terzo mezzo, un jet privato Dassault Falcon 900LX , del valore di 43 milioni di euro. Un altro pezzo da collezione, sulla linea precedente sempre ispirata al supereroe della DC Comics, che è anche il mezzo di trasporto che Neymar utilizza abitualmente per i suoi viaggi internazionali.