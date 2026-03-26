Alcaraz sta facendo costruire uno yacht da 10 milioni di euro: “Ho bisogno di evadere da tutto”

Il numero uno del mondo si regala un lussuoso catamarano Sunreef da oltre 10 milioni di euro per staccare la spina. Le caratteristiche dell’imbarcazione e le parole di Carlos Alcaraz a Forbes: “Ogni tanto ho bisogno di evadere”

Carlos Alcaraz ha sentito il bisogno dopo l’inaspettata sconfitta di Miami di concedersi qualche giorno di relax. In futuro per staccare la spina l’attuale numero uno del mondo del tennis potrà navigare a bordo di un eccezionale yacht di lusso. Infatti è indiscrezione delle ultime ore, la volontà di Carlitos di assicurarsi un catamarano esclusivo dotato di ogni tipo di comfort per potersi ritrovare lontano da tutto e da tutti, in compagnia solo di pochi intimi.

Carlos Alcaraz ha commissionato l'acquisto di uno yacht eccezionale

Come altre celebrità dello sport prima di lui, tra cui i connazionali Fernando Alonso e Rafa Nadal, Carlos Alcaraz ha deciso di commissionare la realizzazione di un catamarano Sunreef. Stando a quanto riportato da Robb Report infatti, il campione spagnolo si è innamorato delle vacanze su yacht straordinari dopo la dolorosa sconfitta contro Djokovic alle Olimpiadi del 2024. In quell'occasione quei momenti di relax lo aiutarono a metabolizzare la delusione per la mancata medaglia d'oro.

Quanto costa l'eccezionale catamarano di Alcaraz

Ecco allora la voglia di averne uno di proprietà e la decisione di commissionarlo. Lo stesso è attualmente in fase di costruzione presso i cantieri navali polacchi di Sunreef Yachts. Si tratta di un'imbarcazione lunga circa 27 metri (88 piedi), studiata su misura. A quanto pare tutto è stato curato nei minimi dettagli: design, materiali, alimentazione di tipo eco con pannelli solari, e ogni possibile comodità. Questo dovrebbe permettergli di navigare vicino alle coste di Ibiza o Maiorca.

Il costo? Anche questo dovrebbe essere da capogiro: praticamente Carlos Alcaraz dovrebbe spendere una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Il prezzo base potrebbe essere di 9 milioni di euro, ma a questo bisogna aggiungere un milione per gli optional. Considerando che solo dai montepremi del tennis, il murciano ha incassato 55 milioni di euro, si capisce che si tratta di un investimento ampiamente alla sua portata.

Forbes, ovvero la celebre rivista americana specializzata in economia, finanza e affari ha intervistato il tennista spagnolo sull'argomento. Questa la sua spiegazione dell'ultimo importante investimento effettuato: "Sì. Adoro le barche. E amo il mare fin da quando ero piccolissimo. Ogni tanto ho bisogno di evadere da tutto. Per me, stare su una barca e andare al mare con la mia famiglia e i miei amici è perfetto".