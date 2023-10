Neymar sconvolto dal campo disastrato dove giocherà per la Champions Asiatica: “Non è possibile” Neymar letteralmente sgomento per le condizioni dello stadio dove giocherà la prossima partita della Champions League con l’Al Hilal.

A cura di Marco Beltrami

La ricchissima avventura araba di Neymar non è iniziata nel migliore dei modi. L'attaccante brasiliano è ancora alla ricerca del primo gol con l'Al Hilal e finora ha fatto parlare di sé più che per le sue bizze che per le doti tecniche. Le cose per lui si stanno rivelando più complicate del previsto, anche perché probabilmente l'ex Barcellona e PSG si aspettava di trovare un livello più alto da tutti i punti di vista.

È quanto s'intuisce anche dall'ultima vicenda che lo ha visto protagonista. Tutto è partito da un video pubblicato sul profilo ufficiale del massimo campionato arabo. Nello stesso sono mostrate le condizioni dell'impianto di gioco dello stadio Azadi. La struttura già nota con il nome di stadio Aryamehr si trova a Teheran, in Iran, ed è comunque molto prestigioso in patria visto che ha ospitato i Giochi Asiatici e partite importanti della nazionale iraniana.

I fasti del passato però sembrano un lontano ricordo visto che nelle immagini condivise e accompagnate dalla didascalia "catastrofico"si possono vedere alcuni operai al lavoro sul manto erboso. Gli addetti ai lavori sono intenti a sistemare quadrati d'erba sul campo, in condizioni a dir poco critiche. Ma cosa è successo allo stadio Azadi e come mai il prato si è rovinato al punto da necessitare un intervento del genere? È partita un un'indagine con tanto di sopralluogo da parte del sostituto procuratore iraniano che ha voluto prelevare un campione del campo.

Il sospetto è che il manto erboso sia stato trattato con acqua contaminata, finendo con il rovinarsi pesantemente. Ecco dunque la corsa contro il tempo visto che martedì 3 ottobre lo stadio dovrebbe ospitare la partita valida per la seconda giornata della Champions League asiatica tra il club del Nassaji Mazandaran e l'Al-Hilal, ovvero la squadra di Neymar.

Proprio il brasiliano sempre molto attivo sui social, ha messo il proverbiale carico commentando il video in questione. L'attaccante brasiliano infatti ha scritto "Non è possibile" con una faccina ridente e una a coprirsi il volto. Un modo di esprimere imbarazzo per lo stato del campo su cui, a meno di colpi di scena, dovrà giocare. Dopo le polemiche sul livello tecnico del calcio arabo, e della differenza tra i tanti campioni arrivati dall'Europa e i giocatori locali, un altro argomento destinato a far discutere.