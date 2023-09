Bufera Neymar in Arabia, litiga con l’allenatore Jorge Jesus: l’Al Hilal pronto a esonerarlo Neymar è già nella bufera in Arabia Saudita dopo il duro confronto con l’allenatore Jorge Jesus negli spogliatoi. Il fantasista brasiliano non ha accettato il rimprovero del tecnico e avrebbe chiesto alla società di intervenire per esonerarlo.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'esordio di Neymar in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Hilal nella Champions asiatica non è andato bene. Il fantasista brasiliano, stella della squadra protagonista di un mercato faraonico che ha visto anche i colpi Mitrovic, Malcom, Bono, Koulibaly e Milinkovic-Savic, non era entrato benissimo in campo contro il Navbahor Namangan. Partita pareggiata in extremis con l'ex PSG che ha anche rischiato di farsi espellere oltre ad aver sbagliato un gol facile facile in area di rigore. Comportamenti e prestazione che hanno fatto infuriare il tecnico Jorge Jesus.

Italpress, citando fonti spagnole e portoghesi, sottolinea come il giocatore sia stato rimproverato dall'allenatore all'interno degli spogliatoi subito dopo la partita. Si aspettava qualcosa in più da lui, quel valore aggiunto che tanto si auspicavano in tanti. Un confronto duro ma giusto tra un allenatore e il suo giocatore. Ma in Arabia probabilmente non funziona così e infatti il dialogo tra i due potrebbe portare l'Al Hilal ad esonerare il tecnico. Sarebbe stato infatti Neymar a chiedere al club l'allontanamento dell'allenatore chiedendo l'intervento della società.

È bastata dunque una sola partita per far saltare tutto e mettere a repentaglio il progetto Al Hilal che aveva visto sin dall'inizio Jorge Jesus a guida tecnica di una squadra a dir poco formidabile in ogni reparto. In Arabia sottolineano già come l'allenatore dell'Al Hilal, Jorge Jesus, abbia smesso di seguire l'account Instagram ufficiale del club. Si ritiene dunque che il club lo licenzierà molto presto. D'altra parte, i media sauditi hanno riferito che Neymar vuole che l'ex allenatore del Brasile Tite alleni l'Al Hilal se Jorge Jesus venisse licenziato.

Il club si auspica che un ultimo confronto chiarificatore tra i due possa essere d'aiuto per far placare gli animi ma se non si risolveranno le tensioni tra loro il club sarà costretto a intervenire. E ad avere la peggio sarà a quel punto lo stesso mister Jesus. Una situazione precipitata che adesso potrebbe vedere il primo clamoroso ribaltone in panchina della squadra che al momento è seconda nella classifica della Saudi League. Una vicenda che è lo specchio che un po' tutti temevano quando l'Arabia ha iniziato a ingaggiare tutti questi giocatori di spessore.