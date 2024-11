video suggerito

Neymar non gioca ma sa come consolarsi nel modo migliore: con un super attico da 50 milioni a Dubai L’avventura calcistica di Neymar in Arabia è quasi giunta al capolinea. Dopo l’ultimo infortunio il brasiliano e l’Ah Hilal stanno lavorando per la risoluzione del contratto milionario. Intanto il calciatore si è voluto consolare acquistando una delle undici Sky Mansion Penthouses della Bugatti Residences, all’interno del complesso extralusso di Dubai nell’esclusivo quartiere Business Bay. Per il valore stimato di 50 milioni di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oramai il destino arabo di Neymar all'Al Hilal appare segnato dall'ultimo infortunio: la stella brasiliana e il club saudita stanno lavorando per risolvere un contratto che non è mai stato praticamente onorato dal calciatore a causa delle ripetute assenze per infortunio. L'ultimo, dopo un anno di inattività ha fatto tracimare il classico vaso e ora si capirà quale sia il futuro professionale di uno dei più forti – e sfortunati – giocatori del Terzo Millennio. Intanto, per consolarsi, Neymar si è fatto un regalino di fine anno: a Dubai ha acquistato un super attico da 50 milioni di euro nell'esclusivo quartiere Business Bay, nel complesso denominato Bugatti Residences.

Neymar e la reggia super lusso da 50 milioni di euro

Stanco di non giocare ma non certamente stanco dell'Arabia. Neymar probabilmente giocherà altrove – tra Brasile e Stati Uniti si stanno sprecando speculazioni e anteprime sul suo futuro calcistico – ma di certo avrà sempre un tetto sotto il quale stare nel momento in cui dovesse aver nostalgia. E così a Dubai si è preso l'onere di trovarsi casa, acquistando una delle undici Sky Mansion Penthouses del progetto di residenza di lusso ispirato all'estetica mediterranea, guidato da Bugatti, in partnership con Binghatti, gruppo degli Emirati Arabi Uniti. Un investimento da ben 50 milioni di euro, tanto infatti avrebbe speso Neymar per assicurarsi una dimora a dir poco esclusiva in cui capitalizzare parte dei centinaia di milioni che ha preso sottoscrivendo il contratto con l'Al Hilal nell'estate 2022. A conferma dell'acquisto, la transazione registrata a novembre dell'anno scorso a nome del giocatore, secondo i registri pubblicati dal Dipartimento del territorio di Dubai.

L'attico esclusivo dei VIP: comfort inimmaginabili

Ma come può costare così tanto un attico anche si estremo lusso? A rivelarlo è la stessa struttura creata dal binomio Bugatti-Bingatti che per i propri acquirenti esclusivi propone "vasti volumi rivestiti con i materiali più raffinati del mondo" oltre che "servizi di lusso assolutamente incomparabili". Esempi? Eccone un veloce elenco: una spiaggia ispirata a quelle della Costa Azzurra, una piscina privata, una jacuzzi, un fitness club, un ristorante gourmet, parcheggio custodito, un club esclusivo riservato ai soci, oltre a due ascensori dedicati ai veicoli dei residenti che collegano direttamente il garage del residence agli attici, dove poter nel caso caricare le auto direttamente.

