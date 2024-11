video suggerito

Neymar e l’Arabia Saudita ne hanno abbastanza l’uno dell’altra: il brasiliano avrà una nuova squadra Neymar tornerà al Santos, il club dov’è esploso giovanissimo: si lavora alla risoluzione contrattuale con l’Al Hilal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ormai sembrano esserci pochi dubbi: il matrimonio tra Neymar e l'Al Hilal, squadra dell'Arabia Saudita dove l'attaccante brasiliano si è trasferito l'estate scorsa dopo 6 stagioni al PSG – pagato ben 90 milioni di cartellino e 100 di stipendio annuo – è ai titoli di coda. Un amore mai consumato, a causa del grave infortunio al legamento crociato dell'ex Barcellona, che poi si è beffardamente fatto male alla coscia appena tornato in campo il mese scorso. Neymar risolverà il contratto con l'Al Hilal e tornerà al club che ama più di ogni altro, quel Santos dove esplose giovanissimo prima di spiccare il volo per l'Europa: è questo lo scoop lanciato da Cesar Luis Merlo, giornalista specializzato in calciomercato sudamericano.

Neymar torna al Santos: c'è l'accordo, ora deve risolvere il contratto con l'Al Hilal

Il club paulista avrebbe già l'accordo totale con Neymar, cui dovrebbe essere solo versato lo stipendio, visto che l'entourage del calciatore sta lavorando alla risoluzione consensuale del contratto con l'Al Hilal, anticipandone la scadenza fissata qualche mese dopo, ovvero al 30 giugno 2025. Il Santos vorrebbe annunciare il clamoroso colpo al termine dell'attuale campionato di Serie B brasiliano (mancano un paio di partite), torneo che ha visto il ritorno del ‘Peixe' nella massima serie dopo la dolorosa retrocessione del dicembre scorso.

Neymar si tocca la coscia lo scorso 4 novembre: nuovamente infortunato

L'avventura di Neymar all'Al Hilal è stata davvero sfortunata: arrivato nel rullare dei tamburi, annunciato come l'ennesima stella approdata nella Saudi Pro League sulla scia dei vari Ronaldo e Benzema, il brasiliano si è rotto quasi subito crociato e menisco giocando con la sua nazionale, operandosi e perdendo tutta la prima stagione col suo nuovo club (appena 5 presenze e un gol segnato).

Leggi anche Quanto ha guadagnato Neymar per giocare 7 partite in Arabia tra un infortunio e l’altro: allucinante

Neymar è tornato in campo il 21 ottobre scorso, dopo oltre un anno, giocando gli ultimi minuti contro l'Al-Ain in Champions League asiatica, ma si è poi nuovamente fermato per un problema muscolare non lieve durante il suo secondo incontro giocato: altro mese di stop e il convincimento di entrambe le parti che sarà meglio dirsi addio. Il futuro di Neymar dovrebbe essere un ritorno al passato: il suo vecchio Santos lo aspetta a braccia aperte.