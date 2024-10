video suggerito

Neymar in Arabia fa di tutto, tranne giocare a calcio: assiste sul ring agli insulti tra Eubank Jr e Benn Neymar in Arabia Saudita fa praticamente di tutto, tranne giocare a calcio: il giocatore brasiliano si è ritrovato sul ring a fare da testimonial al trash talking tra Chris Eubank Jr e Connor Benn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Neymar in Arabia Saudita fa praticamente di tutto, tranne giocare a calcio: il giocatore brasiliano si è ritrovato a fare da testimonial al trash talking tra Chris Eubank Jr e Connor Benn. L'ex PSG e Barcellona sta recuperando dall'infortunio ma non è ancora chiaro quando rivedrà il campo e nel frattempo la sua vita mondana procede in maniera molto lineare ed è sempre più coinvolto in eventi che servono al paese asiatico per prendersi la ribalta mondiale.

Subito dopo l'incontro tra Chris Eubank Jr. e Kamil Szeremeta, con il britannico che ha vinto per KO tecnico al settimo round, ecco che lo spettacolo si infiamma perché sul ring sale Connor Benn, che ha iniziato ad offendere il connazionale: in questa situazione si è trovato coinvolto Neymar, che probabilmente era salito per la premiazione del precedente incontro e, invece, è diventato testimonial degli insulti e delle offese tra i due pugili inglesi.

Neymar era presente all'evento perché invitato in occasione dell'incontro tra i russi Dmitry Bivol e Artur Beterbiev, considerato uno dei più interessanti ed emozionanti dell'anno. Gli arabi quando organizzano queste manifestazioni puntano ad avere più riscontri possibili a livello mediatico.

Il brasiliano era presente, insieme a Cristiano Ronaldo, anche all'incontro tra Fury e Usyk dello scorso maggio.

Neymar fuori dalla lista della Saudi League: torna in Champions

Neymar sta facendo parlare molto, soprattutto per quello che fa fuori dal campo. Qualche giorno fa l'allenatore dell'Al-Hilal avrebbe deciso di tenerlo ancora fuori dalla lista della Saudi League, visti i tempi incerti di recupero dopo gli ultimi controlli medici. Il numero 10 ex Barcellona e PSG potrebbe tornare nella AFC Champions League.

Il problema principale è quello di liberare un posto nella lista degli stranieri, visto che nella AFC Champions League le squadre seguono le regole seguono dei rispettivi campionati: le squadre saudite possono tesserare solo dieci stranieri, ma due di questi posti devono essere occupati da due calciatori nati dal 2003 in poi.

Neymar si compra un'isola tutta sua

Intanto, l'ultimo investimento del fuoriclasse brasiliano è un'isola, Ilha do Japao, situata ad Angra dos Reis (nello Stato di Rio de Janeiro). Dopo averla “provata” per 50.000 dollari a notte, Neymar si è trovato talmente bene che ha deciso di comprare tutti i 2500metri quadrati dell'isoletta. Costo dell'operazione: 9 milioni di dollari circa.