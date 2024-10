video suggerito

L'ultimo capriccio di Neymar: quanto costa l'isola privata extra-lusso in un "mondo a parte" Il calciatore brasiliano, fermo da quasi un anno dopo un brutto infortunio, torna a far parlare di sé per vicende extra-campo. L'ultimo investimento è un ritiro molto speciale ad Angra dos Reis.

Neymar non gioca da un anno. Il brutto infortunio subito in nazionale lo ha tagliato fuori da tutto. L'Al-Hilal lo ha anche escluso dalla lista della Saudi League. Novembre dovrebbe essere il mese a cerchiare in rosso sul calendario per rivederlo in campo, intanto fa parlare di sé per l'ultimo capriccio che sta per concedersi: acquistare una lussuosa isola privata, farne il buen retiro per lasciare il mondo fuori e con esso il chiacchiericcio del gossip che ha preso il sopravvento sulla sua vita da calciatore da quando s'è fatto male.

Costo dell'operazione: 9 milioni di dollari circa. È la cifra che è pronto a investire per acquisire l'Ilha do Japão situata ad Angra dos Reis (nello Stato di Rio de Janeiro). Dopo averla "provata" in affitto per un po', pagando quasi 50 mila euro, s'è convinto che quel "mondo a parte" (così viene definita sul sito ufficiale quella lingua di terra sospesa tra cielo e oceano) può andar bene per i suoi gusti.

Un panoramica dell'isola privata che Neymar sta per acquistare (fonte www.japaoprivateisland.com)

Un rifugio tropicale che si estende per 2500 metri quadrati

Un rifugio tropicale che si estende per circa 2.500 metri quadrati ed è incastonato nella cornice di una baia che comprende altre soluzioni simili. L'accesso alla struttura dotata di eliporto è garantito attraverso viaggio in elicottero (non è molto distante dall'aeroporto di Rio) oppure spostamento in barca. O Ney ha pensato di realizzare l'affare quando ha saputo che il proprietario, un magnate canadese, ha deciso di mettere in vendita il bene a un prezzo più "ragionevole" rispetto alle pretese iniziali.

Spiaggia privata, palestra, campo da tennis, molo, spa, una cantina sotterranea che può contenere fino 3.000 bottiglie di vino e altri accessori che impreziosiscono la proprietà entrano nel corredo accessorio di un asset che vale una fortuna. E che il campione brasiliano ha deciso di acquistare anche per la posizione strategica che occupa: a un'ora da quel "paradiso in terra" c'è un altro complesso che fa parte già del patrimonio del calciatore. Si tratta della villa di sei stanze situata nella Baia di Mangaratiba, sulla Costa Verde, che dista appena un'ora da Angra dos Reis.

Neymar e un patrimonio che genera 90 milioni all'anno

Neymar ha davvero così tanti soldi a potersi permettere anche questa lussuosa residenza? A giudicare da quanto raccolto dalla rivista Forbes, l'ex Paris Saint-Germain è uno degli sportivi in grado di generare e movimentare gradi qualità i capitali: l'anno scorso ha raggiunto introiti per circa 90 milioni di euro, frutto dei contratti d'immagine e di sponsorizzazione che sono manna dal cielo nonostante dal punto di vista calcistico si siano perse le tracce.

Un potere economico che si riverbera anche in altre voci del suo ricco patrimonio, compreso un parco macchine nel quale spiccano vetture che in pochi possono permettersi: tra cui una Ferrari 458 Italia, una Maserati MC12 , tre diversi modelli di Audi di un certo livello, una Porsche Panamera Turbo.