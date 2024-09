video suggerito

Nuova delusione per Neymar, ancora fuori dalla lista della Saudi League: la decisione dell’Al-Hilal Neymar ancora fuori dalla lista della Saudi League, nuova delusione per il brasiliano: la decisione dell’Al-Hilal dopo gli ultimi controlli medici. Il numero 10 ex Barcellona e PSG potrebbe tornare nella AFC Champions League. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Tutto sembrava pronto per il ritorno di Neymar in campo ma il brasiliano è stato nuovamente escluso dalla lista della Saudi Roshen League. Una notizia che in tanti non si aspettavano in Arabia Saudita e che ha destato un certo clamore.

Dopo le ultime visite effettuate nei giorni scorsi i medici avrebbero stabilito che l'ex Barcellona e PSG avrà bisogno di altri due mesi di recupero: per questo motivo, secondo il media arabo Arriyadiyah, l'allenatore dell'Al-Hilal, Jorge Jesús, ha deciso di inserirlo solo nella lista della AFC Champions League e di tenerlo fuori da quello del campionato.

Neymar fuori dalla lista della Saudi League: torna in Champions

Il problema principale è quello di liberare un posto nella lista degli stranieri, visto che nella AFC Champions League le regole seguono quelle dei club dei rispettivi campionati: le squadre saudite possono tesserare solo dieci stranieri, ma due di questi posti devono essere occupati da due calciatori nati dal 2003 in poi. Per questo motivo il club di Riad è costretto a lasciare fuori dalla lista uno dei nove stranieri presenti nella sua rosa che sono Bono, Koulibaly, Cancelo, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Mitrovic, Neymar e Renan Lodi.

Il tecnico portoghese annuncerà la lista definitiva l'11 settembre e ha deciso che l'ultimo posto se lo giocheranno Lodi e Neymar: il posto di capitano del Brasile in campionato sarà occupato fino a gennaio dall'ex calciatore dell'Atlético Madrid, che dopo l'arrivo di Joao Cancelo e Miteb Al Harbi potrebbe anche andare via.

Neymar in Arabia Saudita: i numeri e le statistiche

Il primo anno di Neymar in Arabia Saudita non è stato facile: dal suo arrivo, diventato ufficiale il 15 agosto 2023 dal PSG per 80 milioni di euro, ha giocato cinque partite collezionando un gol e due assist. La sua assenza non si è notata visto che la squadra nell'ultimo anno ha vinto il campionato, la coppa nazionale e la Supercoppa ma ora sta vivendo un periodo non brillante e in tanti non vedono l'ora di rivederlo in campo.

C'è grande attesa per il ritorno di Neymar, che al di là dei gusti, è una delle stelle più amate del calcio mondiale nonostante abbia 32 anni e giochi in Arabia Saudita.