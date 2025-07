Cristiano Ronaldo dà consigli di mercato all’Al-Nassr: vuole una stella della Premier da 100 milioni

Cristiano Ronaldo dà consigli al nuovo allenatore dell’Al Nassr, Jorge Jesus, per rinforzare la rosa in vista dell’inizio della nuova stagione della Saudi Pro League: la prima richiesta è una stella della Premier League che costa 100 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo dà consigli al nuovo allenatore dell'Al-Nassr, Jorge Jesus, per rinforzare la rosa in vista dell'inizio della nuova stagione della Saudi Pro League: la prima richiesta è una stella della Premier League che costa 100 milioni di euro. Si tratta di Luis Diaz del Liverpool.

Nonostante abbia vinto la Premier League la scorsa stagione, il calciatore colombiano lascerà i Reds e su di lui ci sono Barcellona e Bayern Monaco: i bavaresi hanno fatto un'offerta da 70 milioni di euro ma è stata respinta. A Diaz piacerebbe più il Barça, ma i campioni della Liga non hanno le risorse finanziarie per concludere l'affare; il Liverpool ha chiesto un prezzo di circa 100 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo è stato determinante per l'arrivo in panchina di Jorge Jesus all'Al-Nassr dopo la separazione con Stefano Pioli e spera che con il suo connazionale al timone possa interrompere la maledizione che lo ha colpito dal suo arrivo in Arabia, visto che non ha vinto ancora nulla.

CR7 dopo aver firmato il rinnovo di contratto ha più potere decisionale all'Al-Nassr e che le sue opinioni vengano "ascoltate" dai vertici: per questo motivo ha indicato Luis Diaz come rinforzo importante per la squadra. Già in passato l'Al-Nassr ha tentato di convincere il colombiano a trasferirsi in Arabia Saudita, ma senza successo: al momento è l'unica squadra che può permettersi di pagare quanto richiesto dal Liverpool per l'ex Porto, ma il prossimo ostacolo sarà convincere proprio il calciatore a trasferirsi in Asia l'anno prima dei Mondiali.

Cristiano Ronaldo starebbe spingendo molto sui vertici della società per avere Luis Diaz come compagno di squadra, anche perché l'Al Nassr è pronto a cedere quattro giocatori come Aymeric Laporte, Angelo Gabriel, Marcelo Brozovic e Otavio Monteiro per una scossa e invertire la rotta.

Luis Diaz-Bayern Monaco: pronta nuova offerta

Il Bayern Monaco ha bisogno di un nuovo attaccante dopo l'infortunio di Jamal Musiala ma non è disposto a spendere 100 milioni di euro ma il calciatore spinge per andare via. La prima offerta è stata rispedita al mittente, ma la sensazione è che non sarà l'ultima: il colombiano è uno dei principali obiettivi dei bavaresi e nelle prossime settimane con un'offerta migliorata tutto potrebbe concludersi in poco tempo.