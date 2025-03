video suggerito

Neymar da 10 anni salta sempre la stessa partita, non è un caso: colpa del compleanno della sorella Da dieci anni a oggi Neymar non ha mai giocato una partita in concomitanza con il compleanno della sorella, una coincidenza che ricompare puntuale. Il brasiliano è infortunato, ma ha scatenato la polemica dopo essersi presentato al Carnevale. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Neymar è ritornato in Brasile soltanto da poche settimane ma il suo comportamento suscita già polemica. Nell'ultima partita il Santos è stato eliminato dal Corinthians nella semifinale del Campionato Paulista e l'attaccante ha assistito alla sconfitta dalla panchina, fermato da un infortunio che lo tormenta qualche giorno: in conferenza stampa l'allenatore ha spiegato che sente ancora fastidio e non può giocare, ma la sua presenza al Carnevale di Rio de Janeiro ha sollevato una grande discussione.

Pochi giorni dopo aver subito l'infortunio il brasiliano era lì assieme alla sua fidanzata Bruna Biancardi ed è stato pizzicato dalle tv locali che hanno cercato anche di intervistarlo. La sua presenza in città ha fatto scalpore perché si conciliava male con il guaio fisico che lo aveva fermato, dunque anche la mancata presenza contro il Corinthians è stata vista come una scusa più che come una necessità. In tanti si sono interrogati sul suo atteggiamento, anche perché non è la prima volta che il calciatore alza bandiera bianca durante il periodo del Carnevale: negli ultimi dieci anni le sue assenze coincidevano sempre con il compleanno della sorella, una festa alla quale non vuole mancare per nulla al mondo che che spesso lo ha messo nei guai e che, puntuale, si è presentata ancora una volta.

La polemica su Neymar, al Carnevale da infortunato

Le immagini del calciatore a Rio de Janeiro hanno ovviamente alimentato le discussioni sulla sua professionalità, rese ancora più aspre dall'eliminazione del Santos. Dal suo ritorno in Brasile sembra aver ritrovato la giusta forma, in campo si diverte e trascina la squadra, ma il suo infortunio contro il Corinthians non è stato ben visto. Qualche giorno prima della partita, quando era ufficialmente infortunato, Neymar è andato al Carnevale assieme alla sua compagna ed è stato immortalato dalle telecamere di alcune tv locali che lo avevano notato tra gli ospiti vip: la sua presenza lì ha fatto dubitare delle reali condizioni fisiche e neanche le parole dell'allenatore sono servite a placare i tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFAELLA (@rafaella)

In particolare c'è una strana coincidenza che si ripete da dieci anni a questa parte, puntuale come un orologio. L'11 marzo è il compleanno di sua sorella, Rafaella Santos, un evento al quale il calciatore tiene particolarmente: nell'ultima decade Neymar non ha mai giocato una partita attorno a quella data, ma è sempre stato indisponibile tra infortuni e squalifiche. Il fatto non è passato inosservato e si è ripresentato ancora una volta, scatenando le ire di chi si è sentito particolarmente colpito da questo comportamento scorretto.