L'impresa del Lorient contro il Psg ha fatto il giro d'Europa. Davide ha battuto Golia con una superlativa rimonta finalizzata nei minuti finali. Oltre al risultato finale, a conquistare l'attenzione mediatica internazionale è stata anche la curiosa esultanza dei giocatori di casa in occasione del gol del momentaneo pareggio. Una celebrazione in stile Haaland che è stata letta come uno sfottò agli avversari, che nella scorsa stagione utilizzarono la stessa per sbeffeggiare il norvegese. Il club giallonero ha condiviso le immagini dei festeggiamenti del Lorient, prendendosi dunque la rivincita contro il Psg, incassando però la replica social di Neymar.

Nella scorsa stagione il Psg nel confronto di ritorno degli ottavi di finale di Champions, ribaltò il risultato dell'andata superando il turno. In quell'occasione Neymar e compagni si resero protagonisti di un'esultanza provocatoria replicando quella di Haaland. Tutti in posa con le gambe incrociate "a meditare", per fare il verso alla celebrazione del bomber norvegese dei gialloneri. Il motivo di questo sfottò? Un'immagine poi rivelatasi falsa di Haaland che prendeva in giro i transalpini su Snapchat. Grandi polemiche sull'asse Germania-Francia, tornate d'attualità dopo l'ultimo turno del campionato francese.

Il Lorient in occasione del gol del 2-2 contro il Psg nell'ultimo match valido per il campionato francese, ha festeggiato in stile Haaland con la classica posa "meditativa". Il Borussia Dortmund ha deciso di condividere il tutto sui propri profili social, in maniera provocatoria, con la volontà di prendersi una rivincita nei confronti dei Bleus. Il tutto accompagnato da una frase che non ha bisogno di commenti, ovvero "What goes around", riferimento al celebre proverbio "Quello che fai ti torna indietro". La provocazione è arrivata al destinatario, ed ecco che Neymar non è rimasto in silenzio. L'attaccante del Psg ha commentato il post del Borussia Dortmund, con un'immagine relativa proprio all'esultanza in stile Haaland della scorsa stagione, con le parole "Vi ricordate". E la polemica è servita.