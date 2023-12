Newcastle-Milan senza audio su Prime Video: cosa sta succedendo per la partita di Champions Senza audio. Così è stato buona parte del pregara della sfida di Champions Newcastle-Milan in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. Il collegamento da bordo campo s’è interrotto improvvisamente, il disservizio è durato una mezz’ora salvo tornare a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Un guasto tecnico improvviso ha tagliato buona parte del pre-gara di Newcastle-Milan.

Senza audio. Così è stata un largo lasso di tempo del pre-partita della sfida di Champions Newcastle–Milan in onda in esclusiva su Amazon Prime Video. È saltato mentre a bordocampo la squadra di inviati commentava il momento dei rossoneri e presentava la gara, decisiva e delicatissima per gli equilibri nel girone e per la qualificazione.

Sono stati circa 40 i minuti d'interruzione, prima che le voci di Giulia Mizzoni e Sandro Piccinini accogliessero finalmente gli spettatori da casa chiedendo scusa l'inconveniente e riannodando i fili della discussione a una ventina di minuti dal fischio d'inizio dell'incontro.

L'immagine panoramica offerta dalla regia poco dopo lo stop al collegamento.

Problemi improvvisi al collegamento si sono manifestati con l’oscuramento parziale della diretta, quando sullo schermo è apparsa la più classica nuvoletta grigia delle interferenze: un’avaria durata quasi un minuto mentre in sottofondo si potevano almeno ascoltare le voci degli inviati e degli ospiti della trasmissione.

Poi c’è stato il blackout totale, con la regia che ha staccato le immagini. La dissolvenza è stata netta, quasi traumatica come una cesura della pellicola, ma ha avuto il pregio di offrire agli spettatori da casa una panoramica dello stadio, coprendo quel vuoto inatteso d’informazioni con le riprese direttamente dal campo (inquadrando i calciatori durante la fase di riscaldamento) e i cartelli che annunciavano le formazioni ufficiali. Un dettaglio non è sfuggito ai tifosi rossoneri sintonizzati sul piccolo schermo oppure in streaming: il ‘diavolo' va in campo con la terza maglia.

Una situazione che s’è protratta a lungo, non s’è trattato d’un semplice disservizio tecnico ma di un silenzio durato oltre mezz’ora. Il timore che non fosse possibile porre rimedio in tempo alla situazione è divenuto tangibile quando, buona parte degli utenti ha scritto al customer service della piattaforma per capire cosa stava accadendo e quale fosse la causa del disservizio.

Pericolo e paura passati: le opinioni e le impressioni di Seedorf, Zola e Marchisio (in tandem con Piccinini e Ambrosini in telecronaca), le news di Alciato e Tarquinio dal campo hanno accompagnato il collegamento fino all'ingresso delle squadre sul rettangolo verde. "Amici di Prime, buona serata…", dice Piccinini. È il bello della diretta.