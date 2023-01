Newcastle in semifinale dopo 18 anni: lo spogliatoio si trasforma in una discoteca improvvisata Con il successo sul Leicester per 2-0, il Newcastle ha conquistato la semifinale in Carabao Cup. Un traguardo fondamentale per un club che non vince nulla da oltre 50 anni. L’occasione giusta per un fuoriprogramma subito diventato virale.

Il Newcastle non vince un trofeo importante dal 1969, un'astinenza di oltre 50 anni che potrebbe finire in questa stagione, in cui sta ottenendo risultati che hanno riportato i Magpies tra i grandi club del calcio inglese. L'ultima impresa è arrivata con la vittoria in Carabao Cup, ai danni del Leicester, conquistando le semifinali dopo un digiuno di 18 anni. Evento festeggiato negli spogliatoi con un fuoriprogramma che ha sorpreso tutti.

La squadra guidata da Eddie Howe ha battuto il Leicester City 2-0 nei quarti di finale della Carabao Cup, raggiungendo un traguardo importante: una semifinale dopo 18 anni di lunga attesa. Ancora non si è vinto nulla, ma il clima che si respira nel club è particolare, in cui traspare la concreta possibilità di sovvertire il trend degli ultimi anni e ritornare a infastidire le big di sempre come accadeva a cavallo degli anni 50. Un periodo dorato che ora più ritornare grazie all'avvento della nuova proprietà saudita che ha fatto del club uno dei più ricchi e potenti del panorama internazionale.

L'iniziale difficoltà di mostrare la solidità del progetto arabo è scomparsa grazie agli enormi investimenti economici compiuti sul mercato. A partire dalla decisione di sostituire il tecnico, passando da Steve Bruce con Eddie Howe che si sta dimostrando l'arma in più di un gruppo sempre più consapevole delle proprie possibilità. Classe '77, Howe è tra i più giovani tecnici emergenti ma soprattutto incarna lo spirito nuovo del club: lui, quando il Newcastle vinceva l'ultimo titolo – la FA Cup nel 1955 – non era ancora nato. Così, il suo discorso ai giocatori nell'immediato post partita che è valsa la semifinale in EFL Cup è diventato subito virale, come il fuoriprogramma promosso da Dan Burn, il terzino che ha segnato il primo gol dando il la alla qualificazione.

"È pazzesca questa stagione per il Newcastle, congratulazioni è fantastico". Così Howe ha esordito davanti alla squadra: "Adesso per prima cosa dobbiamo solo assicurarci almeno di vincere un titolo". Poi, si è rivolto al 30enne esterno al suo primo centro dopo 37 presenze in campo, Dan Burn che, chiamato in causa per dire la sua, ha invece sorpreso tutti con un fuoriprogramma tanto inaspettato quanto divertente. Il tutto ripreso dalle telecamere di Sky Sport UK, esprimendosi in uno stravagante e improvvisato balletto che ha entusiasmato i propri compagni e fatto impazzire il web: "In realtà lo avevo citato con l'intenzione che potesse dire qualcosa agli altri giocatori", ha poi spiegato un sorpreso Howe.

E invece, Dan Burn si è dilettato in una improvvisazione ballerina, tra le risate e la sorpresa di tutti, finendo poi con i classici abbracci per festeggiare la vittoria sul Leicester: "Si è alzato e senza dire nulla ha iniziato a ballare. Ma quando un giocatore così carismatico come lui si esprime in un momento del genere, penso che sia importante condividerlo tutti con lui". Dopotutto la stagione di Burn è di quelle da incorniciare: difensore con alle spalle una carriera modesta, trascorsa nelle retrovie del calcio inglese, a 30 anni si ritrova leader di un gruppo pronto a cambiare gli eventi. Dopotutto insieme a Sven Botman, Fabian Schar e Kieran Trippier, Dan Burn rappresenta ad oggi la migliore difesa di Premier League, avendo subito solo 11 gol in 18 partite.

"Sapevamo che era importante dover ottenere un risultato così, perché siamo usciti dalla FA Cup. I ragazzi stasera sono stati brillanti, i tifosi sempre fantastici e vogliamo renderli orgogliosi. Faremmo di tutto per vincere un trofeo. Ma dobbiamo solo concentrarci, affrontare una partita alla volta" ha concluso Howe che poi è tornato sulla performance di Burn: "Sono felicissimo per lui, fino ad oggi gli mancava solo il gol. Un mio balletto? Solo mia moglie mi ha visto farlo, una volta. Poi è più bravo Burn". Che è poi intervenuto sulla sua performance, subito diventata oggetto di culto dei tifosi del Newcastle: "L'ultima volta che ho fatto un ballo del genere, non ho più segnato per due anni…"