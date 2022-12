Il Newcastle ora fa paura alle big dopo il Boxing Day: è secondo davanti a City e Tottenham Il Newcastle sogna in grande dopo la vittoria nel Boxing Day contro il Leicester. I Magpies si portano al secondo posto superando il Tottenham e anche il Manchester City: la squadra di Guardiola però ha due partite in meno.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'impressionante cammino del Newcastle in Premier League ora fa paura anche alle grandi. Nel tradizionale turno del Boxing Day previsto in Premier nel giorno di Santo Stefano, i Magpies si portano al secondo posto in classifica battendo 3-0 il Leicester in trasferta. La trasformazione della squadra allenata da Howe è totale e i numeri certificano l'incredibile dominio nelle ultime giornate. Basti pensare che al momento sono 6 le vittorie consecutive di Trippier e compagni capaci di sconvolgere completamente la classifica negli ultimi turni di campionato.

Un cambio di passo prevedibile dopo l'acquisto del club da parte del Public Investment Fund (PIF), il fondo d'investimento controllato dal principe Mohammed bin Salman, che da oggi detiene l'80% della società inglese dopo aver sborsato quasi 400 milioni per assicurarsi il Newcastle. La salvezza con tanto di rimonta in classifica nella passata stagione è stata subito un fattore in più che ha visto poi in estate la società investire ulteriormente per rinforzare la rosa. A stupire tutti anche oggi è stato Miguel Almiron che ha già realizzato ben 9 gol e un assist in 16 presenze trascinando la squadra di Howe.

Miguel Almiron esulta dopo il gol realizzato.

Il Newcastle ha chiuso una partita senza vincere l'ultima volta il 16 ottobre quando fu fermato 0-0 contro il Manchester United. Da quel momento sono poi arrivate 6 vittorie consecutive di cui una in Coppa di Lega. L'ultima sconfitta risale addirittura al 31 agosto contro il Liverpool che rappresenterà anche l'unico e solo ko in campionato dei Magpies. Il 4-3-3 di Howe sta garantendo ottime prestazioni alla squadra che ha trovato il suo equilibrio soprattutto grazie a un centrocampo dominato da Guimaraes a centrocampo.

Leggi anche La vera storia di Bert Trautmann, da prigioniero degli inglesi a portiere del Manchester City

In un colpo solo il Newcastle, con questa vittoria nel Boxing Day, è riuscito a superare il Manchester City e il Tottenham in classifica portandosi al secondo posto a 4 punti dall'Arsenal primo. C'è da dire però che i Magpies beneficiano di ben due partite in più rispetto alla squadra di Guardiola e a quella di Arteta ma possono comunque festeggiare il fatto di aver superato gli Spurs allenati da Conte che invece hanno lo stesso numero di partite del Newcastle. Il sogno di vedere un nuovo miracolo Leicester inizia a prendere forma in Inghilterra.