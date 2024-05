video suggerito

Nessuno vuole comprare i diritti della Ligue 1 a tre mesi dalla nuova stagione: il caso in Francia Mancano poco meno di tre mesi all'inizio del nuovo campionato in Francia, ma la lega non ha ancora ceduto i diritti tv per il prossimo quinquennio: la Ligue 1 è in un vicolo cieco.

A cura di Ada Cotugno

La Ligue 1 in Francia non ha preso ancora accordi con nessuna emittente: è diventato un vero e proprio caso quello che ha travolto il campionato francese appena concluso, diventato terra di nessuno dopo la scadenza dell'ultimo bando. Fra meno di tre mesi partirà la nuova stagione, la prima senza Kilyan Mbappé, ma nessuna tv ha ancora trovato l'accordo per trasmettere le partite.

Nessuno vuole trasmettere la Ligue 1

Uno dei cinque maggiori campionati europei non ha ancora trovato un canale televisivo al quale vendere le partite per la prossima stagione. Un enorme paradosso che è diventato realtà in Francia: l'accordo precedente è scaduto e la lega non ha ancora negoziato i diritti per il periodo 2024-2029. In sintesi, almeno per il momento i tifosi francesi non sanno dove potranno seguire le partite della propria squadra.

Nell'assemblea del prossimo 5 giugno i club discuteranno della situazione cercando di trovare una soluzione che attualmente sembra insormontabile. Tutto è partito dal passo indietro di beIn Sports che secondo quanto riportato da Le Parisien avrebbe perso del tutto l'interesse e non avrebbe nessuna intenzione di negoziare, seguito a ruota da diverse emittenti di grosso calibro.

La Ligue 1 perde oltre 200 milioni

Tra due mesi e mezzo comincerà il nuovo campionato ma la Ligue 1 è ancora in alto mare. Nessuna emittente ha acquistato i diritti per il prossimo quinquennio ed è forte un rischio di svalutazione del pacchetto: la richiesta della lega si aggira sui 700 milioni di euro ma l'offerta più rosea potrebbe essere quella di Canal + che non metterà in ogni caso più di 500 milioni di euro.

Il gap da oltre 200 milioni di euro scontenta i presidenti di tutte le squadre, ben consapevoli che il prossimo accordo li lascerà delusi e non concederà al campionato la somma stabilita a priori. Curiosa è la tempistica: dal prossimo anno Mbappé non giocherà nel PSG e, con il suo addio, sembrano affievolirsi anche le luci su tutto il campionato.