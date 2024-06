video suggerito

Ndombele è senza squadra un anno dopo lo Scudetto con il Napoli: era stato pagato 62 milioni Il Tottenham ha deciso di svincolare Ndombele un anno prima della fine del suo contratto: gli inglesi lo avevano prelevato dal Lione per 62 milioni di euro, un affare che non ha mai reso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

A 27 anni Tanguy Ndombele si ritrova senza una squadra. Il centrocampista ha ufficialmente rescisso il suo contratto con il Tottenham ed è disoccupato, alla ricerca di una nuova sistemazione dove poter continuare la sua carriera che fin qui è stata molto travagliata. Sembra assurdo pensare che appena un anno fa ha vinto lo Scudetto con il Napoli, entrando a far parte (anche se con un ruolo secondario) di un momento storico.

Poi è passato in Turchia con il Galatasaray ma anche lì si è visto poco e ha disatteso tutte le premesse che lo avevano accompagnato fin da quando vestiva la maglia del Lione. Con il Tottenham non è mai esploso, nonostante il club inglese lo avesse acquistato nel 2019 per la spropositata cifra di 62 milioni di euro, uno dei peggiori investimenti degli ultimi anni.

Il crollo di Ndombele, ora è senza squadra

Adesso a 27 anni il centrocampista dovrà trovare il modo di reinventarsi. Ndombele è rimasto senza squadra e potrà trovare un'altra sistemazione a parametro zero, magari accontentandosi di uno stipendio che non rispetterà più gli standard ai quali era abituato con la Premier League e le altre avventure. È la fine di una storia triste, contrassegnata da tante delusioni e da un calo di rendimento che nessuno si sarebbe mai atteso.

Quando gli inglesi lo hanno prelevato dal Lione speravano di essersi assicurati un nuovo talento per il centrocampo, un giocatore ideale per il calcio inglese che potesse dare la giusta spinta alla squadra e palloni buoni da giocare per l'attacco, ma alla fine il suo talento si è visto solo con poche folate che non sono bastate per aiutarlo a riprendersi.

Un anno fa lo Scudetto con il Napoli

Nonostante non sia mai stato protagonista, negli ultimi due anni Ndombele può vantare di aver vinto titoli nazionali in Turchia e in Italia. Con il Galatasaray ha chiuso la sua avventura vincendo il campionato all'ultima giornata, mentre un anno fa è entrato a far parte della storia del Napoli portando a casa lo Scudetto atteso da tutta la città da oltre 30 anni.