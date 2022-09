Nations League oggi in TV: dove vedere Francia-Austria in chiaro e le altre partite in diretta La Francia affronta stasera l’Austria in un match determinante della Nations League 2022-2023. Si disputano oggi anche Polonia-Olanda e Croazia-Danimarca.

A cura di Alessio Morra

Stasera torna la Nations League. E già da oggi si potrebbero avere dei verdetti definitivi. Dal 22 al 27 settembre si disputano le ultime due giornate della fase a gironi. La Danimarca può assicurarsi già la Final Four di giugno nel Gruppo A, così come il Belgio. Ma la partita principale è quella della Francia, campione uscente e soprattutto vincitrice degli ultimi Mondiali, che deve evitare la retrocessione.

Priva di elementi importanti, la squadra guidata da Deschamps deve provare soprattutto a ritrovare sé stessa dopo quattro deludentissime partite giocate nel mese di giugno. L'Austria è un avversario ostico e cerca di riscattarsi dopo la mancata qualificazione a Qatar 2022. Molti intriganti Croazia-Danimarca, che si giocano il primo posto, ma anche Polonia-Olanda e Belgio-Galles.

Francia-Austria dove vederla in diretta TV e live streaming

La Francia ha raccolto due pareggi e ha perso due partite delle prime quattro della Nations League. I Bleus hanno bisogno di vincere per evitare una retrocessione che sarebbe clamorosa. E c'è un motivo in più per vincere. Perché il terzo posto del girone potrebbe portare i transalpini tra le teste di serie delle Qualificazioni a Euro 2024. Francia-Austria si potrà seguire in diretta TV sia su Sky Sport Uno, canale 201 di Sky, ma anche in chiaro su Tv8, canale 8 del digitale terrestre. Inoltre, Francia-Austria si potrà seguire anche in diretta streaming tramite Sky Go, Now e tv8.it.

Le partite di Nations League oggi in TV: la programmazione