Napoli su Hojlund dopo l'infortunio di Lukaku, Zirkzee è irraggiungibile: la risposta dello United

Il Napoli ha chiesto informazioni allo United per un possibile presto di Hojlund dopo l’infortunio di Lukaku. Complessa la pista per Zirkzee, considerato incedibile.
A cura di Ada Cotugno
L'infortunio di Lukaku è una grandissima tegola per il Napoli che dovrà tornare immediatamente sul mercato per mettere a disposizione di Conte un nuovo attaccante. Il belga resterà fuori per almeno tre mesi a causa di una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra che potrebbe richiedere addirittura un intervento chirurgico. Serve un nome importante e gli azzurri guardano in Inghilterra, in casa del Manchester United che ha giocatori in abbondanza da vendere: i profili più interessanti d monitorare sono quelli di Rasmus Hojlund e Joshua Zirkzee, ma la strada verso di loro non è semplice.

Anzi, per l'ex Bologna potrebbe essere praticamente impossibile. Secondo Fabrizio Romano Amorim non è disposto a cedere l'attaccante olandese, anche se non ha vissuto una buona prima stagione in Premier League. C'è davvero poco margine per strapparlo da Old Trafford, situazione opposta a quella dell'ex Atalanta che è stato messo sul mercato ormai diverse settimane fa.

Il Napoli guarda in casa United per sostituire Lukaku

Le indicazioni al momento portano lo sguardo a rivolgersi verso la Premier League, un campionato dal quale il Napoli ha fatto la spesa negli ultimi anni assicurandosi giocatori di successo. Per questo, in attesa del recupero di Lukaku, Manna potrebbe pescare il suo sostituto dal Manchester United dove però le alternative sono ristrette. Nonostante sia stato uno dei nomi più chiacchierati, Zirkzee è incedibile per gli inglesi: Amorim vuole trattenerlo e non ascolterà nessuna offera, neanche a fronte di una proposta allettante.

Lukaku, il bollettino sull'infortunio è una batosta per il Napoli: quanto tempo resterà fuori

Per Hojlund invece gli azzurri hanno molto più margine, ma dovranno superare anche la concorrenza del Milan che ormai lo corteggia da tempo. Il Napoli ha cominciato a raccogliere informazioni chiedendo agli inglesi le condizioni di un possibile prestito, la via più veloce per riportarlo in Italia e rinforzare l'attacco dopo una tegola gigantesca.

