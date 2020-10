Bakayoko ritorna in Serie A ma non vestirà la maglia del Milan, bensì quella azzurra del Napoli. Il club partenopeo in un classico blitz di mercato durato una manciata di giorni ha chiuso con il Chelsea il trasferimento del centrocampista con la formula del prestito secco per un anno e l'ingaggio pagato (al 50 per cento) dai londinesi. Il futuro del giocatore si ridiscuterà fra dodici mesi a fine stagione con i dati alla mano per capire quale saranno le decisioni da prendere.

Il Milan aveva abbandonato la pista qualche settimana fa vedendo l'intransigenza della club di Abramovich nel voler trattare il giocatore che avrebbe gradito volentieri un ritorno in rossonero. Ma davanti alle difficoltà di trovare un accordo tra le parti, il Napoli ha saputo attendere e inserirsi successivamente, con un classico colpo vincente e trovando l'accordo veloce. Il Milan così se lo ritroverà da avversario e non più da proprio giocatore.

Gattuso avrà così un altro gladiatore in mediana e Giuntoli è riuscito in una mossa di mercato a costo zero, per un centrocampista di sicura affidabilità per un 4-2-3-1 sempre più convincente. Un contratto per dodici mesi ed emolumenti pagati a metà direttamente dal Chelsea che ne detiene il cartellino. Bakayoko si metterà a disposizione di Gattuso e dei suoi nuovi compagni di squadra subito dopo la pausa del campionato.

L'accordo è stato raggiunto e già nella giornata di domenica Bakayoko è atteso a Napoli per sostenere le visite mediche di rito e poi firmare il nuovo accordo con i partenopei. Un autentico colpo last minute e a impatto zero sul fronte economico. Il colosso francese aveva fatto la sua prima apparizione in Italia nel 2018-2019 quando vestì i colori rossoneri (31 partite e 1 rete) in prestito dal Chelsea che lo ha in rosa dal 2017. In premier ha giocato 29 partite segnando due gol, ma in questa stagione non è mai sceso in campo.