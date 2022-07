Napoli-Maiorca dove vederla in diretta TV e live streaming: orario e formazioni dell’amichevole di oggi Dopo il pari con l’Adana, oggi il Napoli torna in campo per l’amichevole contro il Maiorca. Fischio d’inizio alle 20:30, diretta TV e streaming su Sky in pay per view. Occhi puntati su Kim che potrebbe giocare la sua prima partita in maglia azzurra.

A cura di Alessio Morra

Dopo il pari con l'Adana, il Napoli di Spalletti oggi affronta una nuova amichevole, contro il Maiorca a Castel di Sangro. La partita Napoli-Maiorca è in programma domenica 31 luglio alle ore 20:30 allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro e si vede in diretta TV sui canali Sky e in live streaming sulla pagina Facebook del Napoli in pay per view al costo di 9,99 euro: non sarà disponibile la diretta streaming gratuita sui canali ufficiali della SSC Napoli.

Tre le amichevoli disputate dei partonepei: dopo Bassa Anaunia (10-0), Perugia (4-1) e Adana Demispor (2-2), oggi c'è il Maiorca prima delle due gare amichevoli contro il Girona (3 agosto) e l'Espanyol (6 agosto).

Probabili formazioni Napoli-Maiorca. Luciano Spalletti dovrebbe giocare con il 4-3-3 e manderà in campo molto probabilmente con la squadra che a oggi sarebbe quella titolare. Occhi puntati su Kim che potrebbe fare il suo esordio in maglia azzurra: il coreano partirà dalla panchina. Difesa affidata a Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Mario Rui. A metà campo Lobotka, Ruiz e Anguissa. Il tridente sarà formato da Osimhen, il ‘Chuky' Lozano e Kvaratskhelia. Il Maiorca giocherà con il 3-4-3.

Amichevole Napoli-Maiorca, dove vederla in diretta TV e in live streaming

Napoli-Maiorca si gioca a Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, calcio d'inizio alle ore 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Sky. Bisognerà pagare per vedere l'incontro. Sarà mandata in onda in pay per view la sfida della squadra di Spalletti, che è ancora in attesa di un paio di colpi di mercato in Italia. Per vedere l'incontro in streaming, anche sulla pagina Facebook del Napoli bisognerà pagare i 9,99 euro per il ticket pay per view.

Le probabili formazioni di Napoli-Maiorca

Ecco le scelte di Spalletti e Aguirre per l'amichevole di oggi tra Napoli e Maiorca.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ruiz, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Luciano Spalletti

Maiorca (3-4-3): Riquelme; Raillo, Gaya, Copete; Gonzalez, Baba Mohammed, Sanchez, Cufre; Llabres, Prats, Lee. All. Javier Aguirre

Le prossime amichevoli del Napoli, il calendario

Dopo quella con il Maiorca sono in programma altre due amichevoli estive per il Napoli, che esordirà in campionato il 15 agosto contro il Verona. Sempre a Castel di Sangro, il Napoli affronterà due squadre spagnole e cioè il Girona e l'Espanyol. Ecco le date e gli orari: