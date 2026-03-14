Napoli-Lecce oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni

Napoli-Lecce è la partita delle 18 di questo sabato 14 marzo di Serie A. L’incontro tra le squadre di Conte e Di Francesco si potrà seguire in TV e streaming solamente su DAZN.

Due squadre in salute oggi in campo al Maradona per la partita della 29ª giornata di Serie A. Napoli-Lecce è il secondo anticipo di questo sabato 14 marzo. Calcio d'inizio prefissato per le ore 18. La squadra Campione d'Italia ha vinto le ultime due partite giocate in campionato e va a caccia di un tris da oltre tre mesi. Conte non abbassa la guardia, perché il Lecce ha cambiato marcia nelle ultime settimane ed è uscita dalle ultime tre posizioni grazie a belle prestazioni e soprattutto a tanti punti. L'incontro si potrà seguire in diretta TV e in streaming solamente su DAZN.

Il Napoli è lontanissimo dall'Inter, davanti undici punti, ed è dietro di quattro lunghezze dal Milan. L'obiettivo è mantenere il posto in Champions. Il podio va consolidato. I punti di vantaggio su Como e Roma sono cinque e in questo turno le squadre di Fabregas e Gasperini si affrontano. Dietro c'è anche la Juventus. Il Lecce invece ha vinto due delle ultime quattro partite, in mezzo le sconfitte con Como e Inter. Il Lecce ha alle sue spalle Verona, Pisa ma soprattutto Cremonese e Fiorentina, che chiuderanno il turno nel Monday Night.

Dove vedere il match Napoli-Lecce e a che ora in diretta TV e streaming

La terza partita della 29ª giornata di Serie A vedrà come protagonisti dunque Napoli e Lecce. Si parte alle ore 18 al Maradona. L'incontro sarà visibile in diretta TV e anche in streaming solo da parte degli abbonati di DAZN, la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e Antonio Di Gennaro.

Napoli-Lecce, le probabili formazioni della partita di Serie A

Mancherà ancora Lobotka, ma torna titolare Anguissa, l'uomo che decise la partita di andata. Sicuramente avrà spazio De Bruyne, destinato, però, a partire ancora dalla panchina. In dubbio McTominay. Nel Lecce Stulic sarà il centravanti in una squadra che giocherà in modo compatto e aggressivo.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco