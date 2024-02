Napoli-Genoa dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Napoli affronta il Genoa oggi alle 15:00 per la 25a giornata di Serie A. Mazzarri ritrova Osimhen, che partirà dalla panchina. Possibile esordio da titolare per Traorè. Gilardino riconferma la coppia d’attacco Gudmundsson-Retegui. Diretta TV su Dazn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Napoli di Mazzarri torna in campo oggi contro il Genoa nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A: i partenopei sono reduci dal ko contro il Milan ma ritrovano Osimhen; ko nell'ultimo turno anche per la formazione di Gilardino, sconfitta in casa dall'Atalanta (1-4). Calcio d'inizio al Maradona alle ore 15:00, diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn.

I partenopei – al nono posto in classifica ma con una partita da recuperare – cercano punti importanti per cercare di rimanere agganciati alla zona Europa e alla Champions. Per il Genoa invece fare punti significherebbe mantenere ancora lontana le ultime tre posizioni della classifica di Serie A. La gara di andata era terminata sul 2-2: nei precedenti Napoli imbattuto in 20 delle 21 sfide giocate contro il Genoa in Serie A.

Mazzarri dovrà rinunciare allo squalificato Juan Jesus – al suo posto Ostigaard – e ritrova Mario Rui, squalificato contro i rossoneri. A centrocampo possibile esordio da titolare per Traorè, in attacco Simeone in vantaggio su Raspadori. Osimhen partirà dalla panchina. Gilardino verso la riconferma della coppia d'attacco Gudmundsson-Retegui.

Dove vedere Napoli-Genoa in diretta TV

Napoli-Genoa sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. Per tutti gli abbonati sarà possibile assistere al match collegandosi all'app scaricabile su smart tv e accadere all'evento dedicato. Gli utenti Sky che hanno invece sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' potranno seguire la partita anche sulla tv satellitare sul canale 214 di Sky. La telecronaca del match sarà affidata Riccardo Mancini con il commento tecnico di Manuel Pasqual.

Napoli-Genoa dove vederla in streaming

Per poter vedere in streaming la partita tra Napoli e Genoa sarà necessario collegarsi all'app di DAZN. In questo caso si potrà assistere all'evento anche attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet o semplicemente collegandosi al sito tramite pc.

LAe probabili formazioni di Napoli-Genoa

Il Napoli dovrà fare i conti con l'assenza certa di Osimhen rientrato in ritardo dopo la finale di Coppa d'Africa persa dalla sua Nigeria contro la Costa d'Avorio: il nigeriano tra i convocati ma partirà dalla panchina. Davanti potrebbe esserci quindi Simeone al centro del tridente offensivo completato da Politano e Kvaratskhelia. Tra i pali può rientrare Meret così come Natan al centro della difesa con Rrahmani.

Nel Genoa invece sarà Retegui ad affiancare Gudmundsson nel tandem offensivo. Gillardino si affida poi alla solita difesa a tre composta da De Winter, Bani e Vasquez con Sabelli e Spence a presidiare le corsie esterne. In mediana invece Malinovskyi, Badelj e Frendrup, con Strootman inizialmente in panchina.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.