Osimhen convocato per Napoli-Genoa dopo il viaggio odissea: gli azzurri fanno tutto il possibile Osimhen è rientrato a Napoli nella serata di ieri dopo il viaggio odissea dalla Nigeria. Avrà a disposizione un solo allenamento prima del Genoa.

A cura di Marco Beltrami

Osimhen sarà convocato per Napoli-Genoa o no? L'attaccante nigeriano dopo l'odissea del volo di rientro dall'Africa è la principale incognita per Walter Mazzarri alla vigilia della partita in programma sabato 17 febbraio alle 15, anche se nelle ultime ore è aumentato l'ottimismo su una sua possibile presenza al Maradona.

Inizialmente in realtà questa prospettiva sembrava definitivamente tramontata, a causa del ritardo del rientro in Italia dopo la Coppa d'Africa. Colpa dei ritardi che gli hanno fatto perdere le coincidenze, rendendo ancor più estenuante il viaggio passato tra Lagos, Istanbul e finalmente Napoli. Alla fine però intorno alle 18 di giovedì, ecco che Osimhen con tanto di felpa con cappuccio per provare a dribblare l'interesse dei tifosi presenti è atterrato a Capodichino, chiudendo così quello che ormai era diventato un vero e proprio caso.

L'ex Lille, al centro anche di voci di mercato importanti con l'interesse di Chelsea e PSG (dopo la separazione con Mbappé), è dunque arrivato esattamente 10 ore l'orario previsto inizialmente con la giornata definitivamente persa. Secondo il Corriere dello Sport per cercare di accelerare i tempi, il Napoli avrebbe inviato lo staff medico presso l'abitazione del giocatore per sondare le sue condizioni fisiche dopo i problemi addominali dei giorni scorsi. Un semplice controllo, niente di eccezionalmente approfondito per il ragazzo già provato dalle fatiche del viaggio.

Quello che è certo è che solo oggi, ovvero alla vigilia di Napoli-Genoa, Osimhen potrà aggregarsi alla squadra che andrà in ritiro a Pozzuoli. Per la partita contro i rossoblu, potrà dunque contare su un unico allenamento. Tanto potrebbe bastare per la convocazione da parte di Mazzarri che così non rinuncerebbe alla possibilità di disporre di uno dei giocatori più rappresentativi. Impossibile però immaginare in caso di fumata bianca un suo utilizzo dal primo minuto di gioco: non è ovviamente al 100% Osimhen che potrebbe essere la classica carta da giocarsi magari nella fase finale della partita. Tanto potrebbe bastare, per ora.