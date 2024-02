Mbappé ha comunicato al PSG che andrà via a fine stagione: lo aspetta il Real Madrid Kylian Mbappé ha annunciato al PSG la sua volontà di lasciare a fine stagione. Ad attenderlo per il super colpo di mercato c’è il Real Madrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Kylian Mbappé lascerà il PSG alla fine della stagione. Non sembrano esserci più dubbi sul futuro dell'attaccante francese lontano dalla Tour Eiffel, che ha già comunicato la sua decisione ai vertici del club e a quanto pare anche ai compagni. Ad attenderlo c'è il Real Madrid, con cui però manca ancora l'intesa totale.

I media transalpini e d'oltremanica non hanno più dubbi sul fatto che nella prossima stagione Mbappé non vestirà la maglia dei campioni di Francia. È stato proprio lui ad annunciare la sua decisione al presidente dei parigini Nasser Al-Khelaïfi. Una scelta poi ribadita anche ai compagni dello spogliatoio. Quando dunque scadrà il suo contratto Kylian Mbappé chiuderà definitivamente la sua esperienza in Bleus. Il suo entourage per ora non conferma né smentisce, anche se a quanto pare tutto diventerà di dominio pubblico tra pochi mesi, prima della fine della stagione.

Nella prossima annata il campione del mondo giocherà al Real Madrid, con cui c'è un discorso avviato da tantissimo tempo. Mbappé è sempre stato tifoso della società spagnola, e sembrava destinato ad un trasferimento in Spagna già nelle scorse stagioni. Tuttavia il 24enne ha firmato un contratto biennale nel 2021 che includeva una clausola di proroga di 12 mesi per la stagione 2024-25.

Un'opzione scaduta il 31 luglio dell'anno scorso e ormai non sfruttata dal bomber, che ha deciso di chiudere in questa stagione con il PSG. Il club della Tour Eiffel dal canto suo a quanto pare ha già le idee chiare, con un piano che prevede diversi innesti di livello mondiale per alzare l'asticella della rosa, nonostante la partenza di un pezzo da novanta come Mbappé.

Per quest'ultimo ora bisogna trovare l'intesa con il Real Madrid, soprattutto sulle cifre di un contratto che dovrebbe essere faraonico, su un'eventuale clausola e sulla durata dello stesso. Il matrimonio di mercato però si farà.