Mbappé ha posto tre condizioni al Real Madrid per il trasferimento: non farà un passo indietro I giochi sono aperti per il futuro di Mbappè: il suo trasferimento smuoverà una montagna di soldi e i club dovranno accontentare le sue richieste per essere presi in considerazione.

A cura di Ada Cotugno

Il Real Madrid torna alla carica per Mbappè e questa volta l'affondo potrebbe essere decisivo. La stella francese ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il PSG ed è libero di accordarsi con qualsiasi altro club per formalizzare il trasferimento in estate. I Blancos restano la destinazione più probabile ma l'operazione peserà tantissimo sul portafoglio di Florentino Perez: Mbappè non è un parametro zero come tutti gli altri e il suo passaggio in Spagna muoverà una montagna di soldi, dato che le sue richieste non sono così facili da accontentare.

Secondo Cadena SER il francese avrebbe posto tre condizioni ben precise a tutti i club che vorrebbero ingaggiarlo in estate, paletti che non intende spostare per nessun motivo e che per questo escludono dalla corsa tantissime pretendenti. Il primo è ovviamente legato allo stipendio: Mbappè vuole essere uno dei giocatori più pagati d'Europa e per questo ha chiesto 50 milioni di euro lordi a stagione.

In più, oltre all'ingaggio, ha richiesto esplicitamente un bonus di trasferimento elevatissimo, di circa 120 milioni di euro. Ma non è tutto, dato che tra le condizioni c'è anche quella legata ai diritti d'immagine, con la richiesta di bonus elevatissimi, un tasto sul quale ha più volte battuto nel corso della sua carriera. Non sono assolutamente parametri facili da soddisfare e una richiesta così elevata frena anche il Real Madrid, abituato a sostenere questo tipo di stelle.

Il giornale spagnolo sottolinea più volte il fatto che un accordo non sia stato ancora trovato, nonostante ci siano discorsi aperti ormai da diversi mesi. Il PSG proverà a tentare Mbappè con un'ultima offerta, proponendogli più o meno le stesse condizioni dell'ultimo rinnovo con l'aggiunta di premi fedeltà proprio come accaduto nel 2022, aggiungendo anche un ricchissimo bonus da incassare al momento della firma del nuovo contratto.