Il vezzo di lusso di Mbappé: a Madrid ha indossato uno degli orologi più costosi della sua collezione

Kylian Mbappé aveva al braccio due orologi differenti per due momenti diversi della prima giornata ufficiale da calciatore del Real Madrid. E uno di questi è uno dei più costosi che l'ex calciatore del Paris Saint-Germain ha nella sua collezione. Un vezzo di lusso che il campione francese s'è concesso senza remore nel momento della sua carriera che ha definito "la realizzazione di un sogno". Ne ha fatto sfoggio con grande disinvoltura sia quando è entrato in contatto con il mondo blancos, salutando i nuovi compagni e il nuovo ambiente al Santiago Bernabeu (c'erano oltre 80 mila persone), sia nella successiva conferenza stampa quando s'è concesso alle domande dei giornalisti.

Il cambio di orologi nel giorno della presentazione a Madrid

Il bacio alla maglia e allo scudetto del club hanno fatto il paio con le lacrime di commozione di sua madre: tutto è entrato nel corredo accessorio del debutto dell'attaccante, dagli abiti indossati fino agli accessori che spiccavano e di cui ha fatto bella mostra. Impossibile che un dettaglio così vistoso come gli orologi sfuggisse all'attenzione. La firma in calce al contratto, con tanto di outfit importante, la stretta di mano con il presidente, Florentino Perez e la foto di rito nella imponente stanza dei trofei sono stati i primi passaggi formali scanditi anche da uno ‘strano' luccichio che arrivava dal polso. Era il primo orologio, che ha messo da parte prima di scendere in campo indossando la divisa del Real Madrid. Poi in sala stampa s'è rimesso gli abiti borghesi e al braccio aveva un accessorio diverso rispetto al precedente.

Marca, modello e valore: i due cronografi indossati da Mbappé

Quali erano marca e modello? E soprattutto quanto valevano? Uno è tra i più costosi della collezione e c'è stata una ragione speciale se lo ha scelto per battezzare la nuova esperienza professionale in Spagna. Si tratta di un orologio Hublot (Casa della quale è ambasciatore), lo stesso notato durante gli Europei in Germania che per la sua Francia sono stati una delusione. Il modello è lo Square Bang Unico King Gold Blue che una cassa quadrata da 42 mm e una lunetta in oro 18 carati satinata con 6 viti in titanio a forma di H. Quanto costa? È un oggetto che in pochi possono permettersi e ha un valore di 50 mila euro.

Prendere confidenza con Valdebebas, lo storico quartier generale del Real Madrid, è stato come spalancare le porte della percezione e aprirsi a quel mondo che nel recente passato ha potuto solo sfiorare oppure immaginare nella dimensione onirica. Il francese è stato visto salutare Carlos Ancelotti e alcuni giocatori, durante questa visita non è sfuggito un particolare: aveva al polso un altro orologio rispetto a quello esibito al Santiago Bernabeu. In questo caso si trattava di un Hublot Big Bang bianco che costa ‘appena' 10 mila euro.

Nella collezione ce n'è uno spicca più di tutti

Quelli visti a Madrid, però, sono alcuni dei segnatempo preferiti da Mbappé e mostrati anche in altri contesti. Un anno fa al Roland Garros spiccava per il suo Hublot Big Bang Steel Diamonds dalla cassa in acciaio lucido da 41 mm. A Miami aveva il cronografo Hublot Spirit of Big Bang Titanium White Pavé da 42 mm. Ma è nel Principato di Mono che stupì portando al braccio il Big Bang Unico Titanium Rainbow 42 mm. Valore: oltre 72 mila euro.