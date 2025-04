video suggerito

Arthur rapinato: gli scippano l’orologio mentre allunga il braccio per prendere il ticket del parcheggio Il brasiliano Arthur Melo, in prestito secco dalla Juventus al Girona, è stato rapinato del suo orologio di lusso a Barcellona, mentre ritirava il ticket all’uscita da un parcheggio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Brutto momento vissuto da Arthur Melo a Barcellona: il 28enne centrocampista brasiliano, che la Juventus ha prestato al Girona per gli ultimi cinque mesi di questa stagione, è stato rapinato del suo orologio di lusso mentre si trovava nel capoluogo catalano per fare shopping, approfittando di qualche ora libera da impegni col club spagnolo.

La rapina, fortunatamente senza aggressione fisica né ulteriori conseguenze, è avvenuta in pieno giorno, giovedì pomeriggio intorno alle 16. Girona si trova a un centinaio di chilometri da Barcellona e dunque non è infrequente che i calciatori che militano nella squadra biancorossa si spostino lì nel loro tempo libero.

Arthur va a Barcellona a fare shopping e gli rubano l'orologio

Arthur si è dunque recato a Barcellona con la propria macchina e ha deciso di metterla in un parcheggio sul Passeig de Gracia, una delle vie principali dello shopping della città. È stato quando il brasiliano, al ritorno dal suo giro a piedi, è dovuto uscire dal parcheggio e ha allungato il braccio fuori dalla vettura per ritirare il ticket, che in un attimo un malvivente è stato velocissimo nell'avvicinarsi da dietro e strappargli il prezioso orologio dal polso, per poi scappare e salire su una motocicletta dove lo stava aspettando un complice. I due malfattori si sono poi rapidamente dileguati, lasciando attonito il calciatore.

Arthur prova a inseguire Yamal nel recente Barcellona-Girona: non esattamente lo stesso passo

Il centrocampista, che da quando è approdato al Girona ha ritrovato prima il campo e poi la maglia da titolare, non ha riportato danni fisici e ha denunciato l'accaduto alla polizia. Non è la prima volta che Arthur è vittima di un episodio del genere: nel 2019 la sua casa venne svaligiata mentre stava giocando una partita contro il Liverpool. Nonostante lo spavento, il calciatore oggi ha partecipato all'allenamento agli ordini del tecnico Michel e si è preparato regolarmente per la partita di domani contro l'Alaves.

Come sta andando Arthur al Girona dopo il prestito dalla Juventus

Arthur, un flop assoluto alla Juventus, che nel 2020 lo aveva valutato 72 milioni più 10 di bonus nello scambio con Pjanic al Barcellona, non era stato riscattato la scorsa estate dalla Fiorentina, finendo fuori rosa al suo ritorno nel club bianconero, fuori dal progetto di Thiago Motta.

Arthur in maglia Juventus: un flop assoluto

Sul gong del calciomercato invernale, l'1 febbraio, la Juve lo ha dato in prestito secco fino al 30 giugno al Girona "a fronte di un corrispettivo di 0,7 milioni di euro, tale accordo prevede oneri accessori pari a 0,2 milioni di euro". Con la squadra catalana, che naviga appena sopra la zona retrocessione della Liga, il brasiliano è finora sceso in campo 6 volte, senza mettere a referto né gol né assist.