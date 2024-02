Mazzarri svela il problema di Osimhen per Napoli-Genoa: “L’ultima volta era spappolato” Mazzarri non ha ancora sciolto il dubbio sulla possibile presenza di Osimhen nella partita contro il Genoa: “Parlerò con lui, voglio vedere come sta e capirò se sarà disponibile per domani” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La grande incognita del Napoli in vista della partita contro il Genoa resta Victor Osimhen. L'attaccante è atterrato ieri a Capodichino dopo un lungo volo, ritardando il suo arrivo dopo aver perso l'aereo che avrebbe dovuto riportarlo in città dopo la Coppa d'Africa giocata con la Nigeria. Il nodo da sciogliere resta quello sulla possibile convocazione per la prossima gara degli azzurri, argomento trattato anche da Walter Mazzarri nel corso della conferenza stampa.

L'allenatore non ha dato nessuna certezza alla stampa e ai giornalisti che erano in ascolto, dato che per poter decidere dovrà prima parlare faccia a faccia con Osimhen. In queste settimane le comunicazioni tra i due non si sono interrotti, ma non basta questo per dare una risposta all'interrogativo più grande in casa Napoli: "Oggi parlerò con Osimhen, ci siamo sentiti al telefono per vedere come stava, c'era un contatto continuo personale. Voglio vedere come sta e capirò se sarà disponibile per domani, magari in panchina. Quando uno fa quei viaggi e quelle competizioni lo sapete, è uguale per tutti. Arriverà per l'allenamento del pomeriggio".

I dubbi riguardano soprattutto le condizioni fisiche dell'attaccante che nelle ultime stagioni è stato fermo per infortunio in diverse occasioni. Gli impegni con la Nigeria hanno spesso restituito Osimhen al Napoli in condizioni non perfette: l'ultimo precedente risale allo scorso ottobre, quando tornò in Italia con una lesione al bicipite femorale che lo costrinse a stare fermo per oltre un mese.

Per questo Mazzarri vuole procedere con cautela e verificare di persona le condizioni del suo giocatore: "L'ultima volta era spappolato, scusate il termine nudo e crudo, se non sta bene ci sono anche i compagni che si sono allenati. Sono tre giorni che fa viaggi in giro per il mondo su un aereo, quando io viaggio e torno di notte non sono in forma. Lui ha fatto tante partite e sarà stanco, ieri mi hanno detto che era dal presidente della Nigeria, ha fatto un'altro volo, credo possa essere non in condizione. Devo vederlo e ci parlerò per decidere cosa fare, mica ho detto che non gioca. Osimhen è un fuoriclasse, ma devo anche rispettare chi si allena ogni giorno, sono giocatori importanti anche quelli che giocano al suo posto quando manca".