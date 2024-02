Osimhen ha perso l’aereo che doveva riportarlo a Napoli: cosa è successo L’attaccante non sarà a disposizione di Mazzarri per Napoli-Genoa. Osimhen ha perso l’aereo che doveva riportarlo in Italia. Il volo Lagos-Istanbul aveva due scali, la prima tratta ha accumulato ritardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Quando torna in Italia Osimhen è la domanda che si sono posti in questi ultimi giorni i tifosi del Napoli (ma anche tutti quelli che lo hanno comprato al fantacalcio). La Coppa d'Africa è terminata domenica, male per la Nigeria, e si pensava che il numero 9 dei partenopei tornasse a disposizione per la sfida con il Genoa di sabato pomeriggio. E invece Osimhen pare abbia perso il volo, e il suo ritorno a Napoli si ritarda ulteriormente. Mazzarri non dovrebbe averlo a disposizione, ancora una volta.

La finale Nigeria-Costa d'Avorio è stata amarissima per il bomber, capocannoniere della Serie A lo scorso anno. Nei giorni seguenti lui e i suoi compagni hanno lenito la delusione, perché ritornando in patria hanno ricevuto l'affetto dei tifosi e hanno incontrato anche le istituzioni locali, che hanno ritardato il ritorno in Italia di Osimhen. Di voci sul suo ritorno ce ne sono state tante, sembrava dovesse arrivare tra venerdì e sabato, poi che arrivasse giovedì. Quest'ultima era la voce più accreditata. Ma il ritorno per ora non c'è, perché l'attaccante ha perso l'aereo e a Napoli non arriverà a stretto giro.

Ora ci si chiede: ma come ha fatto a perdere l'aereo? Il volo di ritorno era laborioso. Perché c'erano di mezzo due scali. Da Lagos a Istanbul, poi da lì dritto a Napoli. Sul volo Lagos-Istanbul avrebbe dovuto effettuare due scali, ma la prima tratta ha accumulato un ritardo di una ventina di minuti e così la coincidenza per il secondo volo è saltata. Istanbul così è lontana.

Se in Turchia riuscirà ad arrivare a metà pomeriggio avrà una chance di imbarcarsi sul volo delle 18:15, per Napoli. In caso contrario dovrà pernottare a Istanbul e solo venerdì tornerebbe a Napoli. A questo punto sembra veramente complicato vederlo in campo contro il Genoa, sabato 17 febbraio (si parte alle ore 17). Simeone si scalda e si prepara, l'argentino è a caccia del gol perduto.