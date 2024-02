Quando torna Victor Osimhen: il bomber rischia di saltare anche Napoli-Genoa Con la Nigeria l’attaccante è stato sconfitto nella finale di Coppa d’Africa. Osimhen, però, per il momento non tornerà ancora a Napoli. Sarà a disposizione di Mazzarri per il Barcellona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Coppa d'Africa è finita domenica scorso. Proprio mentre il Napoli perdeva 1-0 contro il Milan, la Nigeria veniva sconfitta per 2-1 dalla Costa d'Avorio, che è passata dall'essere quasi eliminata al trionfo (numero tre, in casa). Osimhen sognava in grande, ma ha masticato amaro come tutti i suoi compagni. Il Napoli lo attende, ha bisogno di lui e dei suoi gol, ma il numero 9 dei partenopei molto probabilmente non sarà a disposizione di Mazzarri nemmeno per la sfida con il Genoa, in programma sabato prossimo.

Il Napoli è scivolato nuovamente al nono posto. Lontani anni luce da quanto fatto l'anno scorso, i partenopei hanno una montagna da scalare, e per cercare di farlo necessitano del capocannoniere 2022-2023 che però non veste la maglia azzurra dallo scorso 23 dicembre. Passeranno quasi due mesi dall'ultima partita alla prossima gara con i partenopei.

Osimhen, che non sta vivendo una stagione di alto livello ed è reduce dal rinnovo contrattuale, in Italia dovrebbe tornare solo venerdì 16 febbraio, cinque giorni dopo la finale di Coppa d'Africa. Sono tanti cinque giorni. Ma c'è più di un motivo. I calciatori della Nigeria sono tornati in patria e lì saranno impegnati in una serie di eventi istituzionali.

Poi il calciatore dovrà affrontare un volo lungo e laborioso, per via anche di una serie di scali internazionali. Tutto ciò, secondo quanto riferisce Sky, dovrebbe in automatico escludere il centravanti dall'elenco dei convocati di Mazzarri per Napoli-Genoa, che si disputerà alle ore 15 di sabato 17 febbraio.

Solo per la gara di andata degli ottavi di Champions League Osimhen tornerà a disposizione del Napoli, che mercoledì 21 febbraio al Maradona ospiterà il Barcellona. I suoi gol servono ai partenopei, che senza il suo bomber hanno segnato con il contagocce (appena quattro gol nelle ultime sei partite).