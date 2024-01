Napoli-Fiorentina in Supercoppa Italiana, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni La semifinale Napoli-Fiorentina inaugura le Final Four della Supercoppa Italia 2024, primo trofeo della stagione: in palio la finale contro la vincente di Lazio-Inter. Si gioca domani a Riad, in Arabia, calcio d’inizio alle ore 20, diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Napoli e la Fiorentina si affrontano nella prima semifinale della nuova Supercoppa italiana 2024: in palio la qualificazione alla finale contro Inter o Lazio il 22 gennaio. Esordio per il nuovo format in Arabia Saudita con il Napoli di Mazzarri reduce dal successo ritrovato in campionato contro la Salernitana mentre la Viola di Italiano ha pareggiato con l'Udinese. Si gioca domani giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 allo stadio Al-Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita, e sarà trasmessa in TV in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Si gioca in gara secca: in caso di parità al 90′ si andrà ai calci di rigore, senza supplementari.

Nell'ultimo precedente in campionato, vittoria della Fiorentina per 1-3 al Maradona con la Viola che ha vinto 3 delle ultime cinque partite giocate contro il Napoli.

Mazzarri senza Osimhen punta sul solito 4-3-3 con Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Italiano schiera tre giocatori offensivi, ovvero Ikoné, bonaventura e Brekalo dietro Beltran

Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta TV, il canale in chiaro

Dove vedere Napoli-Fiorentina in TV? La semifinale della Supercoppa Italiana sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 a partire dalle 20. Si potrà assistere alla prima partita della final four di Supercoppa senza sottoscrivere abbonamenti.

Napoli-Fiorentina, dove vederla in streaming

Napoli-Fiorentina si potrà vedere anche in streaming. Diretta gratis senza abbonamenti, sfruttando solo una connessione internet stabile su Mediaset Infinity. Si potrà seguire il match su smartphone, tablet, notebook e computer.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

Napoli senza Osimhen impegnato in Coppa d'Africa, con il tridente formato da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Fiorentina con Beltran terminale offensivo e Ikoné, Bonaventura e Brekalo alle sue spalle. Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran