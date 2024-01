Supercoppa Italiana, news in diretta su Napoli-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla

La diretta di Napoli-Fiorentina oggi in semifinale di Supercoppa Italiana. In campo a Riad la prima partita del nuovo format della Supercoppa che mette in palio un posto per la finale del 22 gennaio. Calcio d'inizio alle ore 20:00, diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity. Si gioca in gara secca: in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si andrà ai calci di rigori. Chi vince affronterà Inter o Lazio (in campo donami) in finale. Napoli che sarà ovviamente senza Osimhen impegnato in Coppa d'Africa, con il tridente formato da Politano, Simeone (ancora preferito a Raspadori) e Kvaratskhelia. Fiorentina di Italiano con Beltran terminale offensivo e Ikoné, Bonaventura e Brekalo alle sue spalle. Su Fanpage.it la cronaca in diretta e il risultato.

4 minuti fa 16:00 Come funziona il nuovo format della Supercoppa Italiana Per la prima volta la Supercoppa Italiana non si decreterà attraverso la classica finale secca. Questa è la prima edizione assoluta con il nuovo format, composto dalle Final Four a cui partecipano quattro squadre: a contendersi la nuova Supercoppa Italiana sono infatti le prime due classificate del campionato precedente (Napoli e Lazio) più entrambe le finaliste dell'ultima Coppa nazionale (Inter vincitrice e Fiorentina seconda). Dunque, un totale di tre partite, due semifinali e la finalissima di lunedì 22 gennaio A cura di Alessio Pediglieri 34 minuti fa 15:30 Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina Napoli e Fiorentina hanno già deciso come scendere in campo. Per Mazzarri tridente in cui sicuri sembrano Politano e Kvaratskhelia mentre per il ballottaggio tra Simeone e Raspadori, c'è leggero vantaggio del ‘cholito'. Idee più chiare per Italiano che punterà su una unica punta che è Beltran. NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Allenatore: Mazzarri. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

