Napoli-Fiorentina dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Napoli-Fiorentina è la partita dell’8ª giornata di Serie A che si gioca alle ore 20:45 al Maradona. Tutte le info su dove vederla in diretta tv, in chiaro e in streaming. Le ultime news sulle formazioni di Garcia e Italiano.

Napoli–Fiorentina è il posticipo dell'8ª giornata di campionato, si gioca domenica sera allo stadio "Maradona" (ore 20:45) e ad arbitrare il match è Federico La Penna (con Massimiliano Irrati al Var). La gara sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming in esclusiva (solo per abbonati) su Dazn.

Sia il Napoli sia la Fiorentina arrivano alla sfida di Serie A dopo gli impegni nelle Coppe: gli azzurri hanno affrontato il Real Madrid in Champions (sconfitta per 2-3 in casa) mentre i toscani sono reduci dalla rimonta sul Ferencvaros (da 0-2 a 2-2) in Conference. Nell'ultimo turno di campionato i partenopei hanno vinto 4-0 sul campo del Lecce, la Viola ha battuto il Cagliari 3-0.

Stessi punti in classifica (14, come la Juve) ma in virtù della migliore differenza reti è la squadra di Garcia a occupare il terzo posto, davanti ai bianconeri e alla Viola. Anche per questa ragione l'incontro assume un'importanza fondamentale: restare attaccati a Milan e Inter che hanno una marcia in più in questo momento e consolidare il piazzamento in zona Champions prima della sosta. La prossima settimana, infatti, il torneo si ferma per dare spazio alle gare di qualificazione a Euro 2024 della Nazionale di Spalletti.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina. È possibile che sia Rudi Garcia sia Vincenzo Italiano optino per dei cambi alla luce di impegni così ravvicinati tra Europa e campionato. Tra le fila degli azzurri, oltre alla conferma scontata di Natan e Ostigard, c'è la possibilità di vedere dall'inizio anche Cajuste e Lindstrom. Tra le fila della Viola, invece, Parisi può prendere il posto di Biraghi (in caso di forfait di quest'ultimo). In attacco Nzola dovrebbe riprendere il posto dal primo minuto rispetto alla Conference.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv

La partita Napoli-Fiorentina sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Dazn. Si potrà assistere al match collegandosi alla piattaforma attraverso la app sulla Smart Tv oppure servendosi di dispositivi quali TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o una console di gioco (Xbox, Play Station). Napoli-Fiorentina sarà visibile anche sul canale 214 di Sky (Zona Dazn), anche in questo solo per gli utenti abbonati che hanno attivato il servizio. A occuparsi della telecronaca sarà Pierluigi Pardo che avrà al suo fianco Marco Parolo.

Napoli-Fiorentina dove vederla in streaming

La diretta streaming della gara Napoli-Fiorentina sarà a disposizione degli abbonati a Dazn attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito dell'emittente utilizzando in consueti device come uno smartphone. Non è prevista, invece, la diretta streaming su Sky Go.

Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

Garcia sta recuperano tutti gli infortunati, in particolare i difensori Rrahmani e Juan Jesus: il rientro, soprattutto del primo, è vicino ma difficilmente sarà rischiato. Natan e Østigard confermati al centro del pacchetto arretrato. Cajuste a centrocampo e Lindostrom nel tridente d'attacco le possibili novità. Italiano ha pronta la carta Parisi al posto di Biraghi. A centrocampo conferma per Duncan-Arthur, mentre il tridente Nico Gonzalez-Bonaventura-Brekalo agirà alle spalle di Nzola.

