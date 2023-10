La Fiorentina batte il Cagliari e aggancia Napoli e Juve al 3° posto: torna al gol anche Nzola Termina 3-0 Fiorentina-Cagliari della settima giornata: la Viola chiude la pratica col gol di Nico Gonzalez, l’autogol di Dossena e la prima rete con i toscani di Nzola e aggancia il Napoli e la Juventus al terzo posto in classifica della Serie A.

A cura di Michele Mazzeo

La Fiorentina batte 3-0 il Cagliari nel match che chiude la settima giornata della Serie A 2023-2024 e aggancia Napoli e Juventus al terzo posto della classifica. Bastano 20 minuti alla Viola per archiviare la pratica con Nico Gonzalez che dopo soli tre minuti di gioco batte Radunovic risolvendo una mischia in area sarda e con l'autogol di Dossena che sul cross del giovane Kayode mette il pallone nella propria porta.

Sul doppio vantaggio gli uomini Italiano abbassano inevitabilmente i ritmi per tentare di congelare il risultato, dall'altro lato la formazione di Claudio Ranieri prova a rendersi pericolosa dalle parti di Terracciano mostrando però grandi limiti in fase offensiva con le uniche due vere occasioni create che vedono Nandez non centrare lo specchio della porta da buona posizione e Petagna colpire la traversa con un colpo sotto a scavalcare l'estremo difensore gigliato (in caso di gol sarebbe comunque stato necessario il controllo del VAR dato che la posizione di partenza dell'attaccante rossoblu sembrava, seppur di pochissimo, irregolare). Nei minuti di recupero finisce anche il digiuno di gol per M'Bala Nzola che si invola in campo aperto e con uno scavetto supera Radunovic siglando la rete del definitivo 3-0.

Prosegue dunque il momento positivo dei toscani alla terza vittoria nelle ultime quattro partite e ora in zona Champions League avendo agganciato al terzo posto della classifica la Juventus e il Napoli (che sarà il prossimo avversario dei gigliati in campionato), un risultato che dunque dà morale alla formazione di Italiano anche in vista della sfida di giovedì in Conference League contro gli ungheresi del Ferencvaros. Prosegue altresì il periodo nero del Cagliari che, oltre a confermare le grandi difficoltà in fase di finalizzazione (solo due i gol messi a segno fin qui in stagione), resta fanalino di coda della Serie A con soli due punti conquistati in queste prime sette giornate di campionato.